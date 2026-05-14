高雄青年文學獎徵件開跑 總獎金38.5萬

「2026高雄青年文學獎」即日起徵件，總獎金高達38.5萬元。（高雄市立圖書館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2026高雄青年文學獎」即日起開放徵件，總獎金高達38.5萬元，高雄市立圖書館邀請12歲到30歲青年挑戰新詩、散文、短篇小說創作，和去年開放雙人組隊參賽的「圖像文學」類別。

高市圖館長李金鴦說，高雄青年文學獎作是地方文學青年初試啼聲的重要舞台，20年來已累計出版20多本得獎作品集，得獎者踏入文壇出版個人作品也有近20人，除了徵件本身，更透過系列周邊活動，連結校園、得獎者、評審與主辦單位，逐步形成支持青年創作的「寫作社群」機制。

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今年徵件主視覺以「自由寫生」為主題，強調在資訊爆炸的AI時代，重新思考創作初衷的重要性，主視覺藉由復古遊戲的像素語言，提醒青年創作者，也許那些在今日看來不夠精準、尚未被完整描摹的輪廓，反而可能成為最鮮明的個人風格。

為鼓勵青年在創作中自在遊戲，找回返璞歸真的創作熱情，徵件期間規劃「致終將發光的青年」創作工作坊、「漫構祭」講座及「邊界即質地：圖像文學特展」，其中，創作工作坊由各文類專業講師帶領，包括林榮三文學獎得主吳佳駿、林徹俐，葉紅女性詩獎得主小令及香港漫畫家柳廣成，協助學員釐清創作歷程中的困惑與盲點，進一步打磨作品。

另針對「圖像文學」感興趣的青年策劃的「漫構祭」講座，則邀請《金漫獎》得主狼七、每日青菜、薛西斯等創作者，分享圖像創作經驗及日常生活如何轉化為文學與敘事靈感。

高市圖說，「2026高雄青年文學獎」即起徵件到9月15日下午5點，預計10月下旬公布得獎名單，11月舉辦「評審面對面講座」，凡教師指導學生投稿達5件以上，可依規定辦理敘獎，更多徵件資訊與活動詳情，請至官方網站查詢：https://ksylaward.blogspot.com/ 。

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