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週休出遊救星！這100個文化聖地不僅免門票還超好拍 台灣版隱藏景點全收錄

2026/05/14 10:22

文化部115年「百大百藝影音暨圖文創作徵選」獲獎名單出爐，圖文類高中組特優作品〈郭怡美書店〉，構圖優美且富節奏，令人動容、耐人尋味。（文化部提供）文化部115年「百大百藝影音暨圖文創作徵選」獲獎名單出爐，圖文類高中組特優作品〈郭怡美書店〉，構圖優美且富節奏，令人動容、耐人尋味。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕假日想帶小孩出門卻受夠了排隊人潮嗎？文化部舉辦的首屆「百大百藝影音暨圖文創作徵選」結果出爐，預計將成為全台家長的旅遊攻略。文化部表示，此次徵選共吸引327件作品報名，學生足跡遍及22縣市，經過評審委員初審、複審及決審討論後，最終選出2類8組共計70件獲獎作品，展現新世代對台灣文化場域的獨到詮釋。透過國小到高中生的鏡頭與畫筆，實地走訪鹿港歷史影像館、培桂堂、島呼冊店與台南林百貨等指標性文化場域，用完全不同於大人的觀點，重新定義這些空間的魅力。

文化部說明，徵選不僅是競賽，更鼓勵學生身體力行進入場域。圖文類組中，有作品精準捕捉「水里蛇窯陶藝文化園區」製作陶藝時的專注表情，搭配濃郁色調與立體光線，讓傳統產業展現出充滿活力的生命感。高中組則將大稻埕「郭怡美書店」描繪得如電影場景，透過光影交織出書店的時間厚度，讓不少網友驚呼「這竟然是學生畫的，想直接去現場朝聖」。

除了靜態圖文，影音類作品則展示了極佳的互動創意。有學生組隊介紹猴硐礦工文史館，用手繪圖稿豐富老礦工的生命故事，展現跨世代的溫暖互動。更有學生將手繪動畫融入東引中路客廳的實拍畫面，清新風格完全不輸線上Youtuber。文化部將於5月23日在國家鐵道博物館舉辦發表會，並於5月22至28日展出獲獎作品，想知道全台還有哪些「沒被發現」的文化好地方，參考這份名單準沒錯。名單詳詢文化部「百大百藝影音暨圖文創作徵選」官網（https://sites.google.com/view/114bdby）。

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