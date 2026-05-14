誰說學生只會滑手機？手語、台語介紹文化基地還拍成動畫 這群少年專業到嚇人

文化部115年「百大百藝影音暨圖文創作徵選」獲獎名單出爐，圖文類國小中低年級組特優作品〈水里蛇窯陶藝文化園區〉，聚焦小朋友在陶藝製作時認真的表情模樣，非常討喜可愛。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕南投水里蛇窯的泥土溫度，在學生的創作下展現全新魅力。文化部舉辦「百大百藝影音暨圖文創作徵選」，圖文類國小中低年級組特優作品選中「水里蛇窯陶藝文化園區」，創作者聚焦小朋友製作陶藝時認真、討喜的表情，畫面中堆疊的大小工藝與後方柴燒窯爐構圖明瞭，色調濃郁且光線立體，觀察入微的表現讓評審委員直呼繪畫技巧相當成熟。

這次評審團由10位文化領域專家組成，他們發現新世代學子的創作能量驚人，影音類作品不只會單人配音，還能2至3人分工合作，部分參賽者更主動融入台語、手語、英語等多樣語言。文化部指出，深厚的文化包容力與創意巧思在作品中隨處可見，例如有參賽者以遊戲感包裝文化導覽，或是將手繪動畫元素融入實拍影像之中，技術運用相當流暢，翻轉了大眾對學生作品生澀的刻板印象。

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此外，高中組創作更呈現出具備時間厚度的藝術水準，如以「郭怡美書店」為題的圖文作品，透過細節與光影處理，使空間如同電影場景般沉浸，引導觀者產生共鳴。文化部強調，徵選做為學生眼中百大文化基地的窗，能讓更多人看見在地連結的思考與感受。同時，為了讓民眾親眼見證這些碰撞出的火花，5月22至28日將在國家鐵道博物館展出獲獎作品，並在5月23日同步舉辦頒獎典禮暨IP發表，邀請全台民眾看見學子眼中充滿魅力的文化場域。名單詳詢文化部「百大百藝影音暨圖文創作徵選」官網（https://sites.google.com/view/114bdby）。

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