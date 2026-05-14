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不讓小孩輸在起跑點？跟著百藝徵選名單走入全台文化地標 體感教育其實很簡單

2026/05/14 17:10

文化部115年「百大百藝影音暨圖文創作徵選」圖文類高中組特優作品〈郭怡美書店〉，構圖優美。（文化部提供）文化部115年「百大百藝影音暨圖文創作徵選」圖文類高中組特優作品〈郭怡美書店〉，構圖優美。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕除了課本，孩子更需要「身體力行」的體感教育。文化部115年首度舉辦「百大百藝影音暨圖文創作徵選」，鼓勵學生走入全台百大文化基地。這場從國小至高中全民參與的文化實踐，共計有327件作品參賽，範圍橫跨全台22縣市。經過決審討論，最終選出70件獲獎作品，名單很適合被家長們視為帶領孩子探索台灣核心價值的「藏寶圖」。

評審委員會觀察到，圖文類作品充滿童趣與初心。國小組特優以「水里蛇窯」為主題，生動捕捉孩子製作陶藝時認真、討喜的表情，畫面構圖明瞭且色彩濃郁，觀察力入微；高中組則以「郭怡美書店」奪冠，創作者不僅寫實描繪外觀，更融入自身情感，透過細節處理讓畫面具備故事厚度，宛如帶領觀者走進一段被時光封存的電影時空。

文化部115年「百大百藝影音暨圖文創作徵選」圖文類國小中低年級組特優作品〈水里蛇窯陶藝文化園區〉，聚焦小朋友製作陶藝時的認真神情。（文化部提供）文化部115年「百大百藝影音暨圖文創作徵選」圖文類國小中低年級組特優作品〈水里蛇窯陶藝文化園區〉，聚焦小朋友製作陶藝時的認真神情。（文化部提供）

影音組的表現則讓專家驚豔，不僅有結合手繪動畫的實拍影像，更展現了學子對多元文化的理解與實踐。文化部強調，這不只是一場徵選，更是學子對在地連結的思考展現。為了延伸這股文化能量，相關作品將於5月22日起在國家鐵道博物館展出，同時，亦將於5月23日頒獎典禮當天，發表百大文化基地IP，希望將學生眼中的動人魅力轉化為可延伸的文化資源。名單詳詢文化部「百大百藝影音暨圖文創作徵選」官網（https://sites.google.com/view/114bdby）。

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