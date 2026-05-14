島嶼記憶化為舞步《島歌舞韻》走進台江劇場 百年歌謠說土地故事

舞與歌共鳴，打造台灣歷史情感的舞台體驗。（迪迪舞蹈劇場提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由迪迪舞蹈劇場推出的當代舞蹈作品《島歌舞韻》，將於5月16日在台江文化中心台江劇場登場。作品以台灣百年間流轉的多元歌謠為主軸，透過舞者身體語彙與舞台光影交織，帶領觀眾在舞與歌之間，感受屬於這座島嶼的歷史脈動與情感回聲。

《島歌舞韻》以「百年歌謠」為敘事線索，融合台灣原住民、閩南、客家，以及日治時期流傳的民謠與吟唱，串聯不同族群與時代的聲音記憶。作品不僅重現旋律，更將女性與土地的呼吸節奏融入舞蹈之中，展現島民跨越時代的生命韌性與情感厚度。

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《島歌舞韻》融入女性堅韌生命經驗。（迪迪舞蹈劇場提供）

演出以當代舞蹈形式回望歷史，透過肢體與光影的轉化，重新詮釋那些曾經在田間、市集、風雨之中傳唱的旋律。舞台上浮現的不只是歌聲，更是幾個世代累積的生活紋理與情感記憶，尤其女性細膩而深刻的生命經驗，也在舞作中層層展開。

全國原住民族母語歌謠樂舞指導老師柯梅英參與演出。（迪迪舞蹈劇場提供）

藝術總監王儷娟表示，《島歌舞韻》是她長久以來想完成的1件事。在排練與蒐集音樂的過程中，熟悉的歌謠與舞者身體的律動，讓她不斷被情感推動前行。她認為，這片土地值得被好好述說，從原民的和聲、移民渡海的腳步，到日治時期與戰後的青春記憶，最終連結到當代仍努力生活的人們，希望這部作品不僅呈現美感，更蘊含情感與故事，讓觀眾在觀看之餘，也能與自身記憶產生共鳴。

這次演出由王儷娟領銜，攜手柴曉娟、陳緯華等位老師共同演出，並特邀小提琴家陳名涵、鋼琴家湯妮莉、大提琴家朱亞涵，以及演唱家柯梅英、徐倩芬參與，透過現場音樂與舞蹈交融，打造更具層次的舞台體驗。《島歌舞韻》將於5月16日下午3時登演，可透過OPENTIX兩廳院文化生活線上購票。

《島歌舞韻》將於5月16日在台江文化中心台江劇場登場。（迪迪舞蹈劇場提供）

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