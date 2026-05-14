自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

島嶼記憶化為舞步《島歌舞韻》走進台江劇場 百年歌謠說土地故事

2026/05/14 14:29

舞與歌共鳴，打造台灣歷史情感的舞台體驗。（迪迪舞蹈劇場提供）舞與歌共鳴，打造台灣歷史情感的舞台體驗。（迪迪舞蹈劇場提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由迪迪舞蹈劇場推出的當代舞蹈作品《島歌舞韻》，將於5月16日在台江文化中心台江劇場登場。作品以台灣百年間流轉的多元歌謠為主軸，透過舞者身體語彙與舞台光影交織，帶領觀眾在舞與歌之間，感受屬於這座島嶼的歷史脈動與情感回聲。

《島歌舞韻》以「百年歌謠」為敘事線索，融合台灣原住民、閩南、客家，以及日治時期流傳的民謠與吟唱，串聯不同族群與時代的聲音記憶。作品不僅重現旋律，更將女性與土地的呼吸節奏融入舞蹈之中，展現島民跨越時代的生命韌性與情感厚度。

《島歌舞韻》融入女性堅韌生命經驗。（迪迪舞蹈劇場提供）《島歌舞韻》融入女性堅韌生命經驗。（迪迪舞蹈劇場提供）

演出以當代舞蹈形式回望歷史，透過肢體與光影的轉化，重新詮釋那些曾經在田間、市集、風雨之中傳唱的旋律。舞台上浮現的不只是歌聲，更是幾個世代累積的生活紋理與情感記憶，尤其女性細膩而深刻的生命經驗，也在舞作中層層展開。

全國原住民族母語歌謠樂舞指導老師柯梅英參與演出。（迪迪舞蹈劇場提供）全國原住民族母語歌謠樂舞指導老師柯梅英參與演出。（迪迪舞蹈劇場提供）

藝術總監王儷娟表示，《島歌舞韻》是她長久以來想完成的1件事。在排練與蒐集音樂的過程中，熟悉的歌謠與舞者身體的律動，讓她不斷被情感推動前行。她認為，這片土地值得被好好述說，從原民的和聲、移民渡海的腳步，到日治時期與戰後的青春記憶，最終連結到當代仍努力生活的人們，希望這部作品不僅呈現美感，更蘊含情感與故事，讓觀眾在觀看之餘，也能與自身記憶產生共鳴。

這次演出由王儷娟領銜，攜手柴曉娟、陳緯華等位老師共同演出，並特邀小提琴家陳名涵、鋼琴家湯妮莉、大提琴家朱亞涵，以及演唱家柯梅英、徐倩芬參與，透過現場音樂與舞蹈交融，打造更具層次的舞台體驗。《島歌舞韻》將於5月16日下午3時登演，可透過OPENTIX兩廳院文化生活線上購票。

《島歌舞韻》將於5月16日在台江文化中心台江劇場登場。（迪迪舞蹈劇場提供）《島歌舞韻》將於5月16日在台江文化中心台江劇場登場。（迪迪舞蹈劇場提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中