屏縣扶植傑出藝文團隊 9團入選今授證 7月起演出

屏東縣政府14日於屏東演藝廳實驗劇場舉行品牌演藝團隊授證儀式，今年共有9團入選。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕扶植傑出團隊，屏東縣政府今（14）日於屏東演藝廳實驗劇場舉行品牌演藝團隊授證儀式，今年共有9組入選，除多支深耕多年的表演團隊持續獲得肯定，也有首次入選的新秀團隊展現亮眼創作能量，縣長周春米授證時感謝各團隊的努力，期盼透過扶植計畫，讓在地表演藝術展現蓬勃且多元的發展樣貌。

屏東縣政府14日於屏東演藝廳實驗劇場舉行2026年品牌演藝團隊授證儀式。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米表示，屏東是多元族群且充滿藝術能量的城市，為讓在地傑出團體有更好的舞台展現才華，近年縣府積極投入各項文化建設，包括恆春文化中心劇場館、東港王船文化館、屏東縣立美術館、屏東演藝廳及實驗劇場等，不僅成為表演團隊最堅實的後盾，也讓藝術團隊能在這片土地上綻放光彩。

請繼續往下閱讀...

第三度獲屏縣傑出演藝團隊的嵐天樂集在授證典禮開場演出。（記者羅欣貞攝）

周春米指出，2024年曾率領恆春半島團隊前往美國紐文中心演出，去年明興閣掌中劇團將傳統戲劇帶到日本京都，均展現屏東藝文邁向國際化；副總統蕭美琴近日參訪屏東縣立美術館時，也對於屏東正透過藝術與文化能量持續蛻變，進一步撐起屏東品牌感到十分驚豔。

明興閣掌中劇團獲屏縣菁英演藝團隊，團長蘇俊榮（右2）接受縣長周春米（左2）頒發證書。（記者羅欣貞攝）

今年入選品牌演藝團隊涵蓋傳統戲曲、兒童劇、音樂、擊樂及跨界表演等。包括「菁英演藝團隊」明興閣掌中劇團、貓頭鷹兒童劇團2團；以及「傑出演藝團隊」嵐天樂集、搖搖樂非洲鼓團、藝夥人表演製作團、上西園掌中劇團、全樂閣木偶劇團、繡花園戲劇團及星星戲樂等7團。

貓頭鷹兒童劇團獲屏縣菁英演藝團隊，團長蘇友萱（右2）接受縣長周春米（左3）頒發證書。（記者羅欣貞攝）

入選菁英演藝團隊的「明興閣掌中劇團」，為屏縣登錄的無形文化資產保存團體，由蘇家世代傳承布袋戲技藝，從劇本創作、操偶口白、北管演奏到戲偶雕刻與服飾製作皆自行完成，完整展現傳統掌中戲工藝與演出實力。

首次入選傑出演藝團隊的「搖搖樂非洲鼓團」，則以西非曼丁鼓樂為核心，融合排灣族歌謠與身體律動，發展出具有在地辨識度的跨文化表演形式，展現屏東多元族群文化交融的創作特色。

文化處說，品牌演藝團隊自7月起將陸續於屏東演藝廳、屏東藝術館及恆春文化中心等地演出，並透過藝術宅急便、藍皮火車等不同形式，讓表演藝術在各鄉鎮遍地開花。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法