穿街走巷讀台北！6條文化路徑6／20登場 深度體驗鑄字、書店與劇場

走讀剝皮寮歷史街區。（北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市文化局響應文化部百大文化基地計畫，今天夏天持續串連北市7大文化基地，還有3處文化樞紐場場館，從6月20日起到8月15日，推出連續9週13場精采活動，透過走訪六條文化路徑，帶領民眾穿街走巷，以主題式策展的角度切入北市的文化風景，深度體驗鑄字、書店、文學到劇場等文化基地，活動於今天開放各場次活動線上報名，額滿為止。

走進日星鑄字行近距離看見傳統鉛字工藝如何延續於當代。（北市文化局提供）

北市文化局表示，去年開始台北市7座各具特色的文化基地串聯行銷，展現台北多元且深厚的文化底蘊，今年活動更結合各文化基地的歷史故事及特色氛圍，接力推出為期9週的多元主題體驗活動，從鑄字、書店、文學到劇場與展覽，民眾可以藉由期間限定活動，走進日星鑄字行近距離看見傳統鉛字工藝如何延續於當代；或跟隨郭怡美書店走讀大稻埕，認識獨立書店如何在街區中形成文化網絡；在紀州庵文學森林，則可透過飲食與創作的結合，感受文學的另一種樣貌。

請繼續往下閱讀...

台灣新文化運動紀念館。（北市文化局提供）

此外，也能透過渭水驛站設計的互動遊戲，重新理解台灣新文化運動的歷史脈絡；走進萬座曉劇場與牯嶺街小劇場，從不同角度看見表演藝術如何在城市中持續發酵；最後於北投文物館，透過夏季限定特展，延伸對地方記憶與文化想像的探索，並停留在館內品嘗美味下午茶餐點，7場活動橫跨不同文化領域，為臺北的夏日週末注入豐富且多樣的文化體驗。

北市文化局指出，規劃6條文化路徑，帶領民眾穿街走巷，以主題式策展的角度切入北市的文化風景。萬華區的文化路徑將走入萬座曉劇場，認識倉庫如何華麗變身為劇場；也看剝皮寮歷史街區，佇立在現代生活的日常風景；中正區將於台北城南一帶散步，看空間隨著時代的轉換，不論是從警察局轉型成牯嶺街小劇場，或是從日本料亭蛻變為紀州庵文學森林，形塑出不同世代的生活軌跡交疊。

北投文物館。（北市文化局提供）

大同區規劃兩條文化路徑，一條以「閱讀」感受這座城市的智慧與底蘊，認識郭怡美書店的故事，並體驗日星鑄字行將鉛字轉化為文字的生命力，另一條則以舊台北車站票房舊址出發，象徵資訊隨鐵道流動的起點，到探索大稻埕文人齊聚、思想啟蒙的歲月；而北投區的兩條文化路徑，一條從北投中心新村的變遷，看見在地區域發展的故事，另一條則從療癒身心的感官巡禮，看見百年溫泉觀光背後的日常，活動由在地人和各路職人引路，透過民眾輕快的探索步履和細心觀察的雙眼，一起來重新認識北投區、大同區、中正區和萬華區。

北市文化局指出，活動於今日中午12時開放各場次活動線上報名，額滿為止，詳細資訊請至活動網頁瞭解（https://walkin.tw/tpculturebase/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法