六福水樂園攜手麗寶馬拉灣推出買1送1雙園聯票 5/15起限時限量開搶

六福水樂園攜手麗寶馬拉灣推出雙園聯票，左起六福村吉祥物哈比和哈妮、六福旅遊集團總裁賴振融、麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻、麗寶樂園渡假區吉祥物POPA及YIMA。（麗寶樂園渡假區提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕今夏玩水避暑更優惠！六福村主題遊樂園與麗寶樂園渡假區今（14）日宣布跨品牌合作，推出「盛夏霸主 強強聯手！六福水樂園X麗寶馬拉灣」活動，正式宣布展開暑期水樂園策略聯盟，推出話題性十足的雙園聯票「買六福送麗寶、或買麗寶送六福」，優惠票價千元有找，活動將於5月15至31日限時限量推出，在六福村官網與麗寶樂園官網及馬拉灣現場售票處同步販售，限量銷售，售完為止，使用期限至9月30日。遊客只需購買其中1家樂園指定票券，即可免費獲得另一家樂園入園資格，等同享有「買1送1」超值優惠。

身為北台灣與中台灣兩大人氣水樂園，六福水樂園以地中海希臘島嶼風情及親子設施深受遊客喜愛，麗寶馬拉灣則擁有全台最大人工造浪池「大海嘯」及多元刺激設施。針對此次合作，六福旅遊集團總裁賴振融表示，期待以強強聯手的策略聯盟共同推廣台灣觀光；麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻則說明，六福和麗寶各有豐富的觀光元素，結合兩家特色，提供消費者更優惠條件刺激買氣，加強國旅升溫。除了此次首度合作，展望未來，雙方一致看好暑假入園人次成長，也希望透過此次合作建立台灣觀光遊樂產業策略聯盟新典範，未來不排除於智慧觀光、數位票券、年度節慶活動及跨域行銷等面向深化合作，共同打造兼具創新與高CP值的旅遊體驗，為遊客帶來耳目一新的盛夏選擇。更多相關內容詳詢六福村主題遊樂園官網、麗寶樂園渡假區官網。

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