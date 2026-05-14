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蕭副總統也想聽 NSO、TBT《台灣傳統原住民歌謠組曲》美國首演

2026/05/14 18:53

NSO絃樂四重奏與TBT 泰武古謠傳唱的《台灣傳統原住民歌謠組曲》首度正式演出。（記者凌美雪攝）NSO絃樂四重奏與TBT 泰武古謠傳唱的《台灣傳統原住民歌謠組曲》首度正式演出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／聖地牙哥報導〕NSO國家交響樂團繼2023年美東巡演之後，今年以精銳的室內樂組合再度訪美，首站於美西時間13日晚間（台灣14日上午）在聖地牙哥加州大學博趣水族館演出，主辦單位聖地牙哥加州大學包括校長普拉蒂普∙科斯拉（Pradeep Khosla）、藝術與人文學院院長克里斯蒂娜•德拉•科萊塔（Cristina Della Coletta）及博趣水族館長哈里•赫林（Harry Helling）都親自出席，表達對此台美文化交流演出的重視。

首演音樂會焦點，是陳廷銓改編給絃樂四重奏與TBT 泰武古謠傳唱的《台灣傳統原住民歌謠組曲》，收錄了屏東排灣族3首古謠，包括情歌、對故鄉的思念等，優美流暢的旋律，長期以來一直受到排灣族人的珍惜和傳唱，展現人與人之間真摯的情感交流，也讓觀眾專注沉浸其中。

NSO絃樂四重奏與TBT 泰武古謠傳唱的《台灣傳統原住民歌謠組曲》首度正式演出。（記者凌美雪攝）NSO絃樂四重奏與TBT 泰武古謠傳唱的《台灣傳統原住民歌謠組曲》首度正式演出。（記者凌美雪攝）

據說此次美巡行前總統府接見時，蕭美琴副總統對於NSO與TBT的組合演出十分好奇，但因當天團隊只有派代表出席，無法演出《台灣傳統原住民歌謠組曲》，因此，聖地牙哥可說是正式合體的首演。團隊也將帶著這個精采的組合，繼續踏上橫跨美國東、西兩岸的藝術長征。

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