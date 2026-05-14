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NSO再訪加州大學聖地牙哥分校 校長揭鞏固台美關係的重要橋樑

2026/05/14 22:00

NSO國家交響樂團攜手TBT 泰武古謠傳唱展開美國巡演，首站登加州大學聖地牙哥分校，校長科斯拉（左4）、藝術與人文學院院長科萊塔（左4），以及台僑范清亮、陳淑雲夫婦（右2起）與表演團隊合影。（記者凌美雪攝）NSO國家交響樂團攜手TBT 泰武古謠傳唱展開美國巡演，首站登加州大學聖地牙哥分校，校長科斯拉（左4）、藝術與人文學院院長科萊塔（左4），以及台僑范清亮、陳淑雲夫婦（右2起）與表演團隊合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／聖地牙哥報導〕NSO國家交響樂團攜手TBT 泰武古謠傳唱展開美國巡演，首站於美西時間13日晚間（台灣14日上午）在聖地牙哥加州大學博趣水族館演出，主辦單位台灣研究中心廖炳惠教授說，已經第3次受邀的NSO具備高度國際水準，這次也希望能藉由TBT 泰武古謠傳唱的加入，讓在地觀眾接觸到更多精彩豐富的台灣文化。

聖地牙哥加州大學是美國有名的學術研究單位，校長普拉蒂普∙科斯拉（Pradeep Khosla）表示，這場演出不僅在音樂交流，還有更多台灣與美國共通的文化傳承，可說意義重大，他說，在這所大學裡引以為傲的一點，在於真正深入理解了21世紀各國在政治、經濟及社會文化等各方面特質，並探究了這些因素對美國究竟意味著什麼，「台灣是一個至關重要的國家，因此，請允許我在此特別致意。」同時也希望這樣緊密的關係能延續下去，進一步鞏固並加強彼此之間的聯繫。

藝術與人文學院院長克里斯蒂娜•德拉•科萊塔（Cristina Della Coletta）則指出，藝術與人文學院所屬的台灣研究中心，近5年來因獲得台僑范清亮與陳淑雲夫婦無私的捐助，得以藉由「Bridge music series（橋樑音樂系列）」，跨越語言與文化的界線，將古典音樂與當代音樂融匯貫通，促進彼此之間相互的理解。

科萊塔還特別向觀眾介紹NSO國家交響樂團的演出足跡遍佈全球，TBT 泰武古謠傳唱則致力於傳承與弘揚台灣原住民音樂傳統，且活躍於各大國際藝術節，「我們深知藝術與音樂擁有凝聚人心的強大力量」，科萊塔說，「能有機會在今夜聆聽這些才華洋溢的音樂家們演出，是何等令人振奮！」

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