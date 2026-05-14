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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

凱華樓中華料理全新菜色登場 「南北名饌．匠心宴」匯聚經典與創新

2026/05/14 20:25

凱華樓中華料理主廚楊德興擁有逾30年深厚廚藝底蘊，其代表作「黃袍北京烤鴨」更為經典招牌之一。（JR東日本大飯店台北提供）凱華樓中華料理主廚楊德興擁有逾30年深厚廚藝底蘊，其代表作「黃袍北京烤鴨」更為經典招牌之一。（JR東日本大飯店台北提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕JR東日本大飯店台北館內的凱華樓中華料理，為持續推陳出新、豐富饕客味蕾體驗，由主廚楊德興領軍，推出「南北名饌．匠心宴」，標榜匯聚南北經典菜系與當代創意手法，從冷菜的「大象羅漢肚」，接續鑊氣熱炒的「醋焦薑絲羊柳」、「東北酸白菜豬肉絲」、「薑黃芋香雞」等，引出講究工序的「黃袍北京烤鴨3吃」，到融入創意巧思的點心「青蘋果鹹水餃」、「福壽金魚餃」，透過菜色編排與風味設計，提供饕客一場兼具文化深度與味覺層次的餐飲體驗。

冷菜「大象羅漢肚」源自滿漢全席經典，講究填、縫、滷、壓等繁複工序，並寓意「大肚能容」。（JR東日本大飯店台北提供）冷菜「大象羅漢肚」源自滿漢全席經典，講究填、縫、滷、壓等繁複工序，並寓意「大肚能容」。（JR東日本大飯店台北提供）

「黃袍北京烤鴨」二吃亦可選擇「絲瓜鴨肉羹」。（JR東日本大飯店台北提供）「黃袍北京烤鴨」二吃亦可選擇「絲瓜鴨肉羹」。（JR東日本大飯店台北提供）

一聽到「大象羅漢肚」，沒吃過的人都很好奇，凱華樓表示，「大象羅漢肚」為滿漢全席中的經典菜式，講究「填、縫、滷、壓」等繁複工序。將豬肚填入豬肉、豬皮與調味內餡後縫合滷製，再經冷卻定型、去線切片，成品切面呈現晶透金黃，內餡緊實且帶有醬香，口感富有彈性與層次，亦呼應菜名所蘊含「大肚能容」的寓意。而本次菜單主打「黃袍北京烤鴨三吃」，選用重達3公斤的宜蘭櫻桃鴨，首道片鴨搭配薄餅與主廚特製甜麵醬，呈現經典北京風味；第2吃「絲瓜鴨肉羹」，以絲瓜清甜平衡鴨脂，湯質滑順、滋味清雅；第3吃「芋頭鴨架米粉湯」，以鬆綿芋頭與鴨架長時間熬煮，湯頭濃郁厚實，展現一鴨三吃由濃至清的層次遞進。

「薑黃芋香雞」以薑黃提香上色，融合芋頭的綿密香氣。（JR東日本大飯店台北提供）「薑黃芋香雞」以薑黃提香上色，融合芋頭的綿密香氣。（JR東日本大飯店台北提供）

「北京鍋塌豆腐」外層微酥、內裡滑嫩。（JR東日本大飯店台北提供）「北京鍋塌豆腐」外層微酥、內裡滑嫩。（JR東日本大飯店台北提供）

此次的熱炒菜色則展現南北風味交融與廚藝火候掌控，「醋焦薑絲羊柳」以猛火快炒，酸香與羊肉鮮味交織；「東北酸白菜豬肉絲」酸爽明亮，具開胃效果；「薑黃芋香雞」結合薑黃辛香與芋頭綿密質地，風味溫潤；「北京鍋塌豆腐」外層微酥、內裡滑嫩，以雞湯微火悶治制入味至軟爛，鹹香均衡；「魷魚炒烏魚子蘿蔔糕」以魷魚與烏魚子快火翻炒，層層釋放海味鮮甜，襯托出蘿蔔糕的細緻口感；「蛋酥開陽娃娃菜」則以蝦米與蛋酥提味，襯托蔬菜清甜，整體清爽不膩。

如青蘋果外型的「青蘋果鹹水餃」以淡雅果香平衡鹹餡風味。（JR東日本大飯店台北提供）如青蘋果外型的「青蘋果鹹水餃」以淡雅果香平衡鹹餡風味。（JR東日本大飯店台北提供）

「福壽金魚餃」兼具視覺雅趣與吉祥寓意。（JR東日本大飯店台北提供）「福壽金魚餃」兼具視覺雅趣與吉祥寓意。（JR東日本大飯店台北提供）

點心部分充滿童趣創意：「青蘋果鹹水餃」如青蘋果的外型以淡雅果香平衡鹹餡風味，口感層次分明；「福壽金魚餃」以手工精緻塑形勾勒細膩外觀，包覆新鮮的蝦肉泥，味道鮮美兼具視覺雅趣與吉祥寓意，為整席餐宴畫下精緻句點。更多相關內容詳詢JR東日本大飯店台北官網。

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