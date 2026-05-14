林志玲任文策院董事引發社會討論 董事長王時思回應了

林志玲將於6月底接任文化內容策進院董事。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化內容策進院（文策院）董事長王時思近期於坎城影展期間，被媒體問及，針對藝人林志玲擔任文策院董事一事所引發的社會討論，提出正式回應。王時思表示，理解社會大眾對於國家安全與文化立場的重視，但強調目前並無理由撤換董事，呼籲社會大眾應觀察林志玲近年從台前轉向幕後，實際投入支持台灣文化內容的行動與轉變。

面對外界對林志玲過去於中國市場發言的質疑，王時思坦言，台灣影視工作者長期面對國際局勢與市場壓力，林志玲的個人經驗其實反映了整個台灣娛樂產業曾共同面對的現實困境。她認為，台灣需要從這些經驗中思考在國際上的位置，以及面對未來市場應做的準備。對於是否更換董事，王時思強調文策院共有15席董事，應對台灣文化內容產業有信心，不至於因單一董事而受影響，且目前並無理由撤換。

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王時思特別指出林志玲角色轉變的價值。她觀察到，林志玲近年從鎂光燈前走向幕後，並非為了金錢，而是投入資源支持台灣的動畫、紀錄片及電影開發。王時思形容這種從明星轉為幕後支持者的行為在業界並不常見，展現出柔美且有韌性的特質。她認為社會可以用未來的實際行動來檢驗其是否適任，不應只停留在過去的言論，應保留讓願意回到台灣、投入產業的人更多發揮空間。

針對外界批評文策院是否過度重視明星光環與宣傳效果，王時思坦言林志玲確實具有高度國際能見度，在國際影展中自然會成為焦點，但她強調核心重點在於其能否為台灣文化內容帶來實質幫助。未來文策院若有適合的場合，亦不排除邀請林志玲擔任國際推廣或公關角色，同時也會善用如陳湘琪等不同領域董事的專業與影響力，為台灣內容帶進更多國際連結與聲音。

此外，關於本次文策院於坎城影展的推廣成果與相關展覽內容，王時思也分享了台灣作品在國際市場的競爭力。此次展覽細緻呈現了台灣豐富的內容開發成果，包括多部具備國際合製潛力的電影與影集計畫。展場透過多媒體互動與靜態展示，呈現台灣文化內容的多元面向，吸引許多國際買家與製片方的關注。王時思強調，透過參與坎城影展等重大國際盛事，能有效提升台灣作品的品牌價值，讓更多台灣內容被世界看見。

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