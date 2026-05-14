衛武營小時光上半年壓軸 山狗大南方樂團首演《來自土地的聲音》

顏志文（左2）領軍山狗大南方樂團，成員包括鋼琴家鍾成、貝斯手湯銘鴻以及鼓手劉欣宜。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「衛武營小時光」上半年壓軸！客家新音樂重要推手顏志文領軍山狗大南方樂團6月10日在衛武營國家藝術文化中心首演《來自土地的聲音》，以客語傳統歌謠融合爵士、藍調、搖滾，展現對台灣土地的熱情。

顏志文1997年成立以推動客家當代音樂為宗旨的音樂團體「山狗大樂團」，同年發行首張個人創作專輯，是以客語專輯進入台灣主流音樂市場第一人，透過母語將家鄉故事譜成詞曲，結合西方樂理與東方人文底蘊，創作源自土地、充滿生命力的音樂型態，展現深厚且細膩在地情感，成就樂團最動人的核心魅力。

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樂團今年順應創作源頭牽引，邁向歸鄉之路。顏志文將累積多年音樂能量帶回屏東新埤，號召多名高屏在地實力派音樂人，共同組成「山狗大南方樂團」，包含精通多項樂器全才的鋼琴家鍾成、精準掌控節奏靈魂的貝斯手湯銘鴻，以及律動感極佳的鼓手劉欣宜。

樂團以全新陣容首次廳院公演，更邀請擁有美國柏克萊音樂學院背景、活躍國內外爵士樂團頂尖長號音樂家鄧亦峻助陣。將以標準爵士樂節奏樂隊形式，為客語民謠演奏輕盈搖擺現代感，交織出小週末夜晚微醺聚會。

衛武營說，這群深耕南台灣的音樂工作者，將這片土地特有的熱情與厚實感融入音符，讓客語傳統歌謠不再只在記憶中山野迴響，而是融合爵士、藍調、搖滾與南方暖陽及土地的療癒系對話。

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