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「百人木琴」全球僅6次！台灣包辦5次奇蹟 朱宗慶致謝「一群瘋子一起走」票房破8成

2026/05/14 22:57

第12屆TIPC台灣國際打擊樂節於今晚由文化部長李遠（左）與朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶共同鳴鑼展開。（記者董柏廷攝）第12屆TIPC台灣國際打擊樂節於今晚由文化部長李遠（左）與朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶共同鳴鑼展開。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣再次向世界展現強大的「打擊力」！第12屆TIPC台灣國際打擊樂節於今（14）晚由文化部長李遠與藝術總監朱宗慶共同鳴鑼展開，替為期5天的擊樂慶典正式揭開序幕。朱宗慶在演後致詞時難掩激動，他表示團隊為了籌劃各項企劃與接待，出動155位人員，甚至被技術總監戲稱為「全世界昨天睡最少的人」。

本屆音樂節展現強大的吸票力，儘管藝文市場競爭激烈，但TIPC到目前為止總票房平均每場已超過8成。此外，朱宗慶特別點出5月17日將登場的「百人木琴」音樂會，這項壯舉在全世界歷史資料中僅舉辦過6次，台灣就占了其中5次，展現出台灣凝聚不同背景樂手共同圓夢的深厚能量。

第12屆TIPC台灣國際打擊樂節今晚由「地主隊」朱宗慶打擊樂團於國家音樂廳揭開序幕。（朱宗慶打擊樂團提供）第12屆TIPC台灣國際打擊樂節今晚由「地主隊」朱宗慶打擊樂團於國家音樂廳揭開序幕。（朱宗慶打擊樂團提供）

這場被朱宗慶形容為「瘋子一起起步走」的音樂節，不僅讓台灣打擊樂成功走出去，也吸引了全球頂尖樂手走進台灣，除了本國菁英，更有來自日本、南韓、印度與歐美等多國打擊樂家共同參與，即日起至5月30日，將於北、中、南地展開演出。詳詢OPENTIX網站。

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