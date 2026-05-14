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文化部長有祕密？李遠揭朱宗慶「幫派」勢力跨全球 為了TAIWANder只能乖乖聽話

2026/05/14 23:00

第12屆TIPC台灣國際打擊樂節今（14）晚在國家音樂廳熱鬧開幕。除台灣在地好手，還有日本、南韓、印度、美國、法國、伊朗、匈牙利、斯洛維尼亞、澳大利亞與紐西蘭等國樂手專程來台。（記者董柏廷攝）第12屆TIPC台灣國際打擊樂節今（14）晚在國家音樂廳熱鬧開幕。除台灣在地好手，還有日本、南韓、印度、美國、法國、伊朗、匈牙利、斯洛維尼亞、澳大利亞與紐西蘭等國樂手專程來台。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第12屆TIPC台灣國際打擊樂節今（14）日晚間在國家音樂廳熱鬧開幕，除了集結10國、11團共155位樂手參與外，本屆音樂節規模宏大，除台灣在地好手，還有日本、南韓、印度、美國、法國、伊朗、匈牙利、斯洛維尼亞、澳大利亞與紐西蘭等國樂手專程來台。朱宗慶於演後致詞透露，目前總票房平均每場售票率超過8成，並提到「一個人走百步很容易，一百個人一起走一步卻非常困難」，他非常感謝這155位被技術總監形容為「全世界睡最少」的幕後團隊。

文化部長李遠演後致詞時妙語連珠，不僅稱藝術總監朱宗慶像「幫派老大」，更自嘲「他講什麼我得聽」。李遠更在現場向各國嘉賓分享一個祕密，他指出朱宗慶向文化部爭取經費時，如果給得太少，「他真的會罵我」，引發全場爆笑。

國際打擊樂藝術協會主席賽德．安德森（台上左起）、文化部長李遠、朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶於演後交流酒會上合影。（記者董柏廷攝）國際打擊樂藝術協會主席賽德．安德森（台上左起）、文化部長李遠、朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶於演後交流酒會上合影。（記者董柏廷攝）

李遠提到，今年1月朱宗慶打擊樂團成立約40週年時，他就曾說過朱宗慶的團是一個幫派，今日看到各國頂尖樂手齊聚國家音樂廳，他修正了自己的看法，認為這個「幫派」勢力已遍布全世界。李遠強調，文化部今年為了推廣國際藝術節慶活動，特別推出品牌「TAIWANder」，而台灣國際打擊音樂節正是受邀表演的重要節目。

最後，李遠更感性分享，他進場前是期待，離場時是滿足，感謝朱宗慶帶領團隊走了這麼長一段路，讓台灣文化真正做到走出去、也把世界帶進來。

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