版畫家鐘有輝「傘壽能量」創作展 5/16港藝中心精采登場

版畫家鐘有輝「傘壽能量」創作展 ，5/16於港藝中心開展。（港區藝術中心提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕藝術家鐘有輝在台灣現代版畫發展史占有重要地位，他潛心創作，整合版畫、陶藝、玻璃與裝置藝術等精選200多件作品，「傘壽能量：鐘有輝創作展」將於5月16日至7月12日在台中市港區藝術中心展出，這次展覽不僅是對鐘有輝80載生命歷程回顧，更是一場關於能量、自然與宇宙秩序的視覺盛宴。

鐘有輝就讀於台灣師範大學美術系時，在多位前輩藝術家的薰陶下，建立了扎實的藝術功底。受到廖修平老師啟發，確立了他以版畫叩問一生的創作志向。1987年取得日本筑波大學藝術學碩士學位返國後，將所學轉化為推動版畫教育的動力，先後創立台灣藝術大學版畫中心與研究所，退休後更投入台灣師大國際版畫中心擔任榮譽藝術總監，成為引領現代版畫藝術航向的舵手。

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鐘有輝表示，這次展出內容，從比較早期的「東方人文」系列，到「萬象繽紛」系列、「心窗」系列、「自然」系列等13個系列，整合版畫、陶藝、玻璃與裝置作品，歡迎全國愛好繪畫、尤其是愛好版畫的朋友前來參觀。

港區藝術中心指出，這次展覽完整呈現鐘有輝風格遞變，在節奏急促當代生活中，他作品中蘊含的溫潤力量與內斂精神，為觀者提供了一個重新思考自然、生命與自我關係的契機，歡迎大家一同體會藝術與生命交融所孕育出的豐盛能量。

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