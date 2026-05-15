「嘉義新舞風」5/16、5/17登場 演出82歲編舞家克莉絲汀．辛恩作品

「嘉義新舞風」舞蹈節5月16日、17日登場。（嘉義縣政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕雯翔舞蹈團「嘉義新舞風」舞蹈節平台5月16、17日，將在嘉義縣表演藝術中心登場，今年焦點節目，82歲蘇格蘭藝術家克莉絲汀．辛恩演出作品〈這些機制〉，克莉絲汀．辛恩並到場與談，談論銀齡創作議題。

雯翔舞團表示，「嘉義新舞風」邁入第15年，今年活動延續轉型方向，聚焦「創作解剖」，回到創作本質，思考藉此平台如何透過長期陪伴與支持，成為藝術家穩定發展的養分來源。

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雯翔舞團表示，除延續與馬來西亞MAP Fest合作，支持藝術家施旻雯前往澳洲Assembly 197駐村，深化跨國交流，並邀集澳洲、丹麥、蘇格蘭、印度尼西亞多位國際策展與製作人參與，透過工作坊與對話，提供多元創作視角。

焦點節目〈這些機制〉5月16日上午11點45分登場，82歲蘇格蘭藝術家克莉絲汀．辛恩，融合舞蹈、劇場與物件操作，以充滿不確定性創作形式，提出「誰能創作」提問，回應銀齡創作議題；作品透過跨國資源串聯，實踐「永續巡演」，延伸至台灣多個藝術節演出。

「嘉義新舞風」舞蹈節5月16日、17日登場，提供多元創作視角。（嘉義縣政府提供）

國際發展顧問葉紀紋表示，「嘉義新舞風」嘉義場劇場節目包括〈這些機制〉、嚴婕瑄〈共存〉，及新銳創作者創作如徐立恩〈負空間〉、趙心〈係流〉、黃子溢〈聽見四又三分之二道浪〉、許辰〈旁繫〉等作品。

同時，針對嘉義縣表演藝術中心戶外環境編創作品，包含王怡方〈風景中的浪漫練習〉、李泰棋〈開〉及陳芝藟〈天堂路〉，透過場域與身體的連結，拓展舞蹈與地方空間的對話可能。活動搭配工作坊與座談交流，深化藝術家於創作實踐與思考層面的發展。

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