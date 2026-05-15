竹市文史國寶張德南辭世 文化局9月頒風鼎獎之終身奉獻獎

新竹市文史國寶張德南辭世，文化局9月將追頒風鼎獎之終身奉獻獎。（竹市文化局提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市文史國寶專家張德南近期因感冒引發肺炎住院，昨晚安詳辭世，享壽80歲。竹市藝文及文史界都同感悲慟。文化局除協助家屬成立治喪委員會，由於今年是竹塹文學30週年，文化局日前已完成張德南相關紀錄影片，9月也將追頒竹市文化界最高榮譽的風鼎獎終身奉獻獎給張德南，感念其一生對竹塹文化歷史及文化資產的貢獻。

張德南老師辭世的消息今天在竹市藝文界傳開，許多文史工作者都發文感念張德南一生對文史的奉獻與付出，張德南是新竹極具代表性的地方文史研究學者與教育家，早年在新竹高中教歷史，學生更尊稱其為「德南公」。其一生更深耕竹塹地方學，長期投入新竹地區歷史、古碑、家族史與城市變遷研究，並參與《新竹市志》與《續修新竹市志》編纂工作，對新竹近300年的歷史保存與地方知識建構，貢獻深遠。

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張德南教職退休後，仍持續耕耘地方文史工作，並擔任新竹縣市文獻委員，對許多地方文史工作者而言，都是重要的引路人。且曾獲國史館臺灣文獻館「傑出台灣文獻獎」，其研究成果與精神，是新竹地方學的重要基石。不僅著作等身，更是淡水廳研究的先行者，其治學嚴謹、著作勤奮，其中文化局出版的《鄭吉利號古契約文書研究》及《新竹區域社會研究》，都獲國史館台灣文獻館「獎勵出版文獻書刊暨推廣文獻研究」肯定。

文史國寶專家張德南昨晚辭世，新竹地區文史界都同感悲慟，新竹市文化局提到，近期才完成張德南的文史紀錄影片，同時已通過今年9月頒發竹市文化界風鼎獎的終身奉獻獎給張德南，接下來也會舉辦相關的紀念及追頒活動。

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