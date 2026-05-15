傑出台南6大傑出演藝團隊出列 跨域創作點亮城市藝文能量

台南市今年度「傑出演藝團隊」今（15）日在台南文化中心舉行授證典禮。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今年度「傑出演藝團隊」授證典禮今（15）日登場，由市長黃偉哲主持，共有6組表現亮眼的團隊獲選，透過公開表揚，不僅肯定團隊長年深耕藝術創作的努力，也展現台南累積文化能量。

今年入選團隊風格多元，各自推出具指標性的創作計畫，展現台南表演藝術的豐沛活力。「雞屎藤舞蹈劇場」結合科技藝術與歷史敘事，將以台灣日治時期女性畫家為題，打造跨時代舞蹈作品；「台灣藝術家交響樂團」則攜手日本熊本九州RENTARO室內樂團進行跨國聯演，深化國際藝文交流。「風乎舞雩舞團」也將推動跨國共創舞蹈匯演，透過文化碰撞激發創作新火花。

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阿伯樂戲工場表演結合台南風情。（阿伯樂戲工場提供）

此外，「暴羅WALK漫才合作社」持續拓展漫才劇場化的可能性，讓喜劇形式更多元；「阿伯樂戲工場」結合台灣文學與歷史古蹟場域，打造沉浸式劇場體驗；「韋瓦笛室內樂團」則以長笛重奏融合肢體表現，呈現創新的音樂感官形式。整體規劃涵蓋科技應用、國際合作、地方文化與跨域創新，讓台南藝文發展更具深度與廣度。

台南市長黃偉哲肯定傑出演藝團隊，讓台南文化被更多人看見。（記者洪瑞琴攝）

黃偉哲表示，台南的文化底蘊讓人「走路有風」，令人感到驕傲，「傑出演藝團隊就是優秀中的優秀」。他強調，評選過程嚴謹，不僅支持長期耕耘的成熟團隊，也積極培養具潛力的新生代創作者，展現台南兼容傳承與創新的文化樣貌。

文化局專委方敏華說，「傑出演藝團隊」不只是補助機制，更肩負培育文化人才、提升整體藝文環境的重要角色。除了提供經費支持，也積極媒合團隊參與大型節慶與藝文活動，拓展展演舞台。今年更首度導入「共創平台」，透過專家輔導與跨域交流，協助團隊優化創作與製作流程，提升作品品質與市場競爭力，逐步建構永續發展的藝文生態系。

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