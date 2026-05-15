總統賴清德出席國家文藝獎表彰7位大師 期待藝文界引領台灣走向世界

總統賴清德出席第24屆國家文藝獎贈獎典禮。（記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第24屆國家文藝獎贈獎典禮今（15）日於台北表演藝術中心盛大舉行，總統賴清德親臨現場頒發最高榮譽，表彰本屆7位得主在文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築及電影領域的卓越貢獻。總統賴清德在致詞中感性表示，「如果政治與經濟決定社會前進的速度，那麼文化與藝術就決定了這座島嶼靈魂的深度」，並承諾政府將持續守護自由多元的創作環境。

總統賴清德致詞時，首先向作家吳明益、藝術家李再鈐、國樂作曲家盧亮輝、編舞家林文中、表演藝術家王金櫻、建築家簡學義及導演虞戡平表達由衷敬佩。他表示，在典禮開始前與得獎人交流，深刻感受到本屆主題「藝術，時間的刻度」之意義。總統賴清德強調，社會繁榮會隨時代更迭，但藝術創作者的作品能夠超越時空，成為台灣永恆的印記，讓這片土地的生命力在文字與影像中流淌。

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文化部長李遠出席第24屆國家文藝獎贈獎典禮。（記者胡舜翔攝）

針對本屆得主的藝術成就，總統賴清德逐一細數：吳明益以細膩又強韌的文字引領讀者看見萬物生命哲理，讓台灣文學跨越國際；虞戡平則透過鏡頭將時間化為對族群與社會的深情凝視，為台灣歷史紀錄動人的光影。此外，他亦讚許李再鈐融合東西方美學開拓藝術新路、簡學義將人文關懷注入建築與社會對話，林文中以及盧亮輝以磅礴國樂以及舞蹈作品譜寫出台灣的聲音與身體地圖。

總統賴清德也對藝文界的未來發展提出展望，他表示，政府的責任是打造一個讓藝術家安心創作、讓年輕世代願意熱情投入的環境。他期待所有藝文工作者能不斷以創作書寫台灣的時代篇章，透過藝術的力量引領台灣文化走向世界，讓國際社會更深刻地認識台灣。總統賴清德最後強調，期待與大家攜手努力，讓台灣文化能永續發展，讓世界更深刻地引領台灣。

文化部長李遠今日亦出席典禮，並在致詞中呼應總統對藝術生命力的肯定。他觀察到本屆得獎人年齡橫跨半世紀，展現了極大的藝術跨度與熱忱。

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