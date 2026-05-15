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雲林表演廳購置百年名琴「貝希斯坦（C.Bechstein）」 今（15）日開箱

2026/05/15 17:24

雲林縣表演廳優化，斥資購置德國頂級手工鋼琴「貝希斯坦（C.Bechstein）」。（記者黃淑莉攝）雲林縣表演廳優化，斥資購置德國頂級手工鋼琴「貝希斯坦（C.Bechstein）」。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣表演廳設備優化，除防水工程、增設字幕機，更購置德國頂級手工鋼琴「貝希斯坦（C.Bechstein）」，加上原有史坦威鋼琴，提供表演者更高規格設備，也讓觀眾能享有更精緻的藝術體驗，縣府文化觀光處指出，今年下半年表演廳推出一系列表演，共計48檔，場場精采，邀請民眾一起來看表演。

文觀處今（15）日在表演廳開箱百年名琴及下半年度精采表演節目，雲林女兒、唐美雲歌仔戲團國寶級娘子許秀年及多個表演團隊都與會，縣長張麗善與會頒發感謝狀給長期支持雲林藝文發展的企業，包括豐泰文教基金會、福德巧新社會福利慈善基金會、鈺齊國際慈善公益基金會。

雲林表演廳優化完工，下半年有48檔表演，場場精采可期。（記者黃淑莉攝）雲林表演廳優化完工，下半年有48檔表演，場場精采可期。（記者黃淑莉攝）

張麗善指出，雲林已不再是文化沙漠，這幾年在縣府藝術扎根及推廣下，雲林各校學生在藝文方面表現亮眼，縣內也有很多優秀表演團隊打響名氣，為吸引更多國際表演團隊來雲林演出，鄉親不用到外地也可以欣賞到精采表演，縣府優化雲林表演廳，率全國公有表演廳之先，斥資購買貝希斯坦百年名琴，加上原有史坦威鋼琴，成為雙名琴規模的藝文場館。

文觀處長謝明璇表示，表演廳優化完工，下半年安排一系列精采演出，涵蓋戲劇、舞蹈、歌仔戲、兒童劇、偶戲與民歌演唱等多元類型，演出團隊有春河劇團、韓國舞台劇、唐美雲歌仔戲團、果陀劇團、霹靂布袋戲、FOCASA馬戲團、風神寶寶兒童劇團等，還有縣內的傑出表演團隊，共計有48檔節目，場場精采，歡迎大家走進雲林表演廳欣賞。

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