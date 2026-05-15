自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

這場不搶會後悔！FF水晶迴響巡演5/19啟售 全新鋼琴版1至16代神曲6/28開演

2026/05/15 18:24

「FINAL FANTASY 世界巡迴 水晶迴響 音樂會」鋼琴現場演奏搭配歷代遊戲經典畫面投影。（牛耳藝術提供）「FINAL FANTASY 世界巡迴 水晶迴響 音樂會」鋼琴現場演奏搭配歷代遊戲經典畫面投影。（牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕風靡全球近40年的傳奇遊戲IP《FINAL FANTASY》（FF）音樂會宣布登台！由牛耳藝術主辦的「FINAL FANTASY 世界巡迴 水晶迴響 音樂會」，將於6月28日在台北國家音樂廳演出。這場唯一官方授權的鋼琴音樂會，票券將於5月19日全面啟售，預計引發玩家搶票熱潮。

牛耳藝術表示，此次音樂會由Sound of Faeries製作，橫跨 FF 初代至第16代，集結植松伸夫、祖堅正慶、下村陽子等樂壇大師作品，亮點豐富。除了歷代代表歌曲如〈Liberi Fatali〉、〈素敵だね〉，更特別收錄《FINAL FANTASY XVI》的〈Away〉、〈Ascension〉，以及《FINAL FANTASY XIV》的〈Flow〉、〈Bygone Serenity〉等專為「水晶迴響」巡演編寫的鋼琴曲目。

「FINAL FANTASY 世界巡迴 水晶迴響」音樂會已陸續於倫敦卡多根音樂廳、巴黎塞納音樂廳等世界一流場館獲得好評。台北場將搭配歷代經典遊戲畫面投影，以全新鋼琴編曲重現傳奇樂章。牛耳藝術提醒，6月28日僅有13:30與18:00兩場演出。詳詢MNA牛耳藝術售票系統。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中