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這場不搶會後悔！FF水晶迴響巡演5/19啟售 全新鋼琴版1至16代神曲6/28開演
「FINAL FANTASY 世界巡迴 水晶迴響 音樂會」鋼琴現場演奏搭配歷代遊戲經典畫面投影。（牛耳藝術提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕風靡全球近40年的傳奇遊戲IP《FINAL FANTASY》（FF）音樂會宣布登台！由牛耳藝術主辦的「FINAL FANTASY 世界巡迴 水晶迴響 音樂會」，將於6月28日在台北國家音樂廳演出。這場唯一官方授權的鋼琴音樂會，票券將於5月19日全面啟售，預計引發玩家搶票熱潮。
牛耳藝術表示，此次音樂會由Sound of Faeries製作，橫跨 FF 初代至第16代，集結植松伸夫、祖堅正慶、下村陽子等樂壇大師作品，亮點豐富。除了歷代代表歌曲如〈Liberi Fatali〉、〈素敵だね〉，更特別收錄《FINAL FANTASY XVI》的〈Away〉、〈Ascension〉，以及《FINAL FANTASY XIV》的〈Flow〉、〈Bygone Serenity〉等專為「水晶迴響」巡演編寫的鋼琴曲目。
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「FINAL FANTASY 世界巡迴 水晶迴響」音樂會已陸續於倫敦卡多根音樂廳、巴黎塞納音樂廳等世界一流場館獲得好評。台北場將搭配歷代經典遊戲畫面投影，以全新鋼琴編曲重現傳奇樂章。牛耳藝術提醒，6月28日僅有13:30與18:00兩場演出。詳詢MNA牛耳藝術售票系統。
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