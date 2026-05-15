金氏紀錄認證傳奇IP！FF音樂會5/19搶票 6月進駐台北國家音樂廳

｢FINAL FANTASY世界巡迴 水晶迴響音樂會｣將於6月登臨台北。（牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕擁有金氏世界紀錄認證「作品產量最多角色扮演遊戲系列」的《FINAL FANTASY》，即將在今年6月28日以全新的音樂形式進駐台北國家音樂廳。自1987年問世以來，全球累計銷量突破1億6800萬套的作品，其世界巡迴音樂會「水晶迴響」亞洲站落腳台北，5月19日正式啟售。

牛耳藝術表示，「水晶迴響」音樂會巡迴足跡踏遍舊金山、巴黎、倫敦及新加坡等頂尖場館。演出現場將以精湛鋼琴演奏，配合歷代遊戲畫面投影，帶領觀眾穿梭於近40年的幻想世界。曲目涵蓋植松伸夫、下村陽子等作曲家的傳奇樂章，更是台灣樂迷首度能於現場聆聽專為巡演編寫的《FINAL FANTASY XVI》及《FINAL FANTASY XIV》曲目。

請繼續往下閱讀...

台北場演出日期定於6月28日13:30及18:00共兩場。牛耳藝術提醒，5月19日全面啟售將是搶位關鍵，請玩家樂迷務必留意，詳詢MNA牛耳藝術售票系統。

音樂會將以鋼琴現場演奏搭配歷代遊戲經典畫面投影。（牛耳藝術提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法