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洪媽倪終於變成了洪倪！兩場新書活動讓你遇見《賣瓜的人》

2026/05/15 19:20

「HahaTai 哈哈台」主持人傑尼，以洪倪為名書寫的首部散文作品《賣瓜的人》。（遠流提供）「HahaTai 哈哈台」主持人傑尼，以洪倪為名書寫的首部散文作品《賣瓜的人》。（遠流提供）

〔藝文頻道〕作家洪倪本職是「HahaTai 哈哈台」主持人傑尼，2025年以〈麵包超人〉獲得【第21屆林榮三文學獎．散文獎佳作】時，筆名還在洪倪與洪媽倪之間猶豫，如今不僅決定了筆名，近日也推出首本散文集《賣瓜的人》，將有兩場新書活動，分別是5月17日（日）下午2點，在誠品書店松菸3F FORUM，下午1點發放簽書號碼牌。已於活動通報名成功者，請準時進場報到，出示QRcode，憑紙本書或電子書領取【簽書號碼牌】，每人限領一張，限簽《賣瓜的人》。未事先報名者，可到現場參加分享會活動，若還有剩餘【簽書號碼牌】名額，會再開候補。

第二場為5月24日（日）下午2點半在誠品書店中友11F環型書區。下午1點半，發放簽書號碼牌；活動規則與台北場相同。

詳情可上網：https://www.facebook.com/ylibfans

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