這樣的湯屋你泡過嗎 北投老爺酒店攜手唐葫蘆姑娘打造沉浸式湯屋

「北投老爺酒店×唐葫蘆姑娘」以插畫打造3款湯屋風景，圖為「歡沁・愛の湯」湯屋。（北投老爺酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕邊泡湯邊感受插畫情境！北投老爺酒店攜手插畫創作者「唐葫蘆姑娘」，即日起至10月31日，推出期間限定主題湯屋企畫，將角色插畫與空間美學融合，打造3款風格各異的沉浸式湯屋體驗，邀請旅人於暖湯與創作之間，感受一場療癒而溫柔的夏日旅程。本次合作以「跟隨唐葫蘆姑娘的療癒角色，一起走入3段不同心境的泡湯旅程」為概念，透過色彩、光影與東方元素，延伸泡湯空間的情感氛圍，讓旅客在進入湯屋的瞬間，也同步走進插畫故事之中。

「心寬・財の湯」以琥珀金黃與暖色系為主調，結合招財與豐盛意象，希望為旅人補上一份從容與好運。（北投老爺酒店提供）

「風雅・福の湯」融入東方祈福元素與古典色彩，打造沉靜而平衡的泡湯儀式感。（北投老爺酒店提供）

北投老爺酒店表示，希望透過此次與插畫創作者的跨界合作，讓旅人重新感受泡湯不只是放鬆，更是一段與空間、情緒與藝術交流的過程。從視覺到感受，讓每一次浸泡，都成為值得被記住的片刻。3款主題湯屋分別為1.「歡沁・愛の湯」：以流動的櫻粉色調與柔和光影，描繪戀人之間最純粹的悸動。專屬打造的私密空間，搭配溫熱泉水與細膩佈置，營造如夢境般的浪漫氛圍。2.「心寬・財の湯」：以琥珀金黃與暖色系為主調，結合招財與豐盛意象，讓旅人在泡湯過程中釋放疲憊、沉澱情緒，也為日常補上一份從容與好運。3.「風雅・福の湯」融入東方祈福元素與古典色彩，打造沉靜而平衡的泡湯儀式感。透過細節陳設與創作安排，呈現安定身心的療癒空間。

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憑「唐葫蘆姑娘主題明信片」可集章換取豐富贈品。（北投老爺酒店提供）

除了主題湯屋佈置外，本次活動亦同步推出限定集章企畫，旅客於活動期間內體驗主題湯屋，即可獲得「唐葫蘆姑娘主題湯屋限量集章明信片1張」，並可參與現場集章活動。完成指定集章任務後，即有機會獲得限量贈品，包含：集1點贈送每人1支「消暑霜淇淋」，2點贈送「雙人鬆餅下午茶招待券」，3點贈送「湯屋5折優惠券」及「唐葫蘆姑娘」週邊商品1份（以上贈品內容皆依現場活動公告為主），此外，凡提前1日完成預約，再享平日優惠200元（不含餐食與湯屋專案）。更多相關活動內容詳詢北投老爺酒店官網。

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