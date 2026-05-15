自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

這樣的湯屋你泡過嗎 北投老爺酒店攜手唐葫蘆姑娘打造沉浸式湯屋

2026/05/15 22:12

「北投老爺酒店×唐葫蘆姑娘」以插畫打造3款湯屋風景，圖為「歡沁・愛の湯」湯屋。（北投老爺酒店提供）「北投老爺酒店×唐葫蘆姑娘」以插畫打造3款湯屋風景，圖為「歡沁・愛の湯」湯屋。（北投老爺酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕邊泡湯邊感受插畫情境！北投老爺酒店攜手插畫創作者「唐葫蘆姑娘」，即日起至10月31日，推出期間限定主題湯屋企畫，將角色插畫與空間美學融合，打造3款風格各異的沉浸式湯屋體驗，邀請旅人於暖湯與創作之間，感受一場療癒而溫柔的夏日旅程。本次合作以「跟隨唐葫蘆姑娘的療癒角色，一起走入3段不同心境的泡湯旅程」為概念，透過色彩、光影與東方元素，延伸泡湯空間的情感氛圍，讓旅客在進入湯屋的瞬間，也同步走進插畫故事之中。

「心寬・財の湯」以琥珀金黃與暖色系為主調，結合招財與豐盛意象，希望為旅人補上一份從容與好運。（北投老爺酒店提供）「心寬・財の湯」以琥珀金黃與暖色系為主調，結合招財與豐盛意象，希望為旅人補上一份從容與好運。（北投老爺酒店提供）

「風雅・福の湯」融入東方祈福元素與古典色彩，打造沉靜而平衡的泡湯儀式感。（北投老爺酒店提供）「風雅・福の湯」融入東方祈福元素與古典色彩，打造沉靜而平衡的泡湯儀式感。（北投老爺酒店提供）

北投老爺酒店表示，希望透過此次與插畫創作者的跨界合作，讓旅人重新感受泡湯不只是放鬆，更是一段與空間、情緒與藝術交流的過程。從視覺到感受，讓每一次浸泡，都成為值得被記住的片刻。3款主題湯屋分別為1.「歡沁・愛の湯」：以流動的櫻粉色調與柔和光影，描繪戀人之間最純粹的悸動。專屬打造的私密空間，搭配溫熱泉水與細膩佈置，營造如夢境般的浪漫氛圍。2.「心寬・財の湯」：以琥珀金黃與暖色系為主調，結合招財與豐盛意象，讓旅人在泡湯過程中釋放疲憊、沉澱情緒，也為日常補上一份從容與好運。3.「風雅・福の湯」融入東方祈福元素與古典色彩，打造沉靜而平衡的泡湯儀式感。透過細節陳設與創作安排，呈現安定身心的療癒空間。

憑「唐葫蘆姑娘主題明信片」可集章換取豐富贈品。（北投老爺酒店提供）憑「唐葫蘆姑娘主題明信片」可集章換取豐富贈品。（北投老爺酒店提供）

除了主題湯屋佈置外，本次活動亦同步推出限定集章企畫，旅客於活動期間內體驗主題湯屋，即可獲得「唐葫蘆姑娘主題湯屋限量集章明信片1張」，並可參與現場集章活動。完成指定集章任務後，即有機會獲得限量贈品，包含：集1點贈送每人1支「消暑霜淇淋」，2點贈送「雙人鬆餅下午茶招待券」，3點贈送「湯屋5折優惠券」及「唐葫蘆姑娘」週邊商品1份（以上贈品內容皆依現場活動公告為主），此外，凡提前1日完成預約，再享平日優惠200元（不含餐食與湯屋專案）。更多相關活動內容詳詢北投老爺酒店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中