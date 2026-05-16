伊凡諾夫再登台 無伴奏組曲與巴赫的影子共舞

伊凡諾夫將再度登台與台灣絃樂團共同演出。（台絃提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕近年與鋼琴家阿格麗希及大提琴家麥斯基共組室內樂巡演的小提琴家優席夫．伊凡諾夫（Yossif Ivanov），受邀於本月再登台，分別於22日晚間在台北國家演奏廳舉辦獨奏會，27日晚間在台北國家音樂廳，攜手台灣絃樂團共同演出。

台絃表示，此次伊凡諾夫獨奏會將從巴赫的巴洛克時期出發，經過帕格尼尼充滿浪漫主義色彩的炫技風格，到較為現代的立陶宛當代作曲家巴爾考斯卡斯的小提琴無伴奏組曲。「這首作品中『回聲』的元素一直存在。無論是語彙、節奏甚至是結構的引用或轉化，都帶有巴赫的影子，甚至可以聽到類似大鍵琴的打擊音響。」伊凡諾夫說，有機會能以更宏觀的方式將這些曲目整合並呈現給觀眾，他感到非常享受。

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第2場是協奏音樂會，台絃2020年委託作曲家櫻井弘二將《柴科夫斯基小提琴協奏曲》改編為「給小提琴獨奏與絃樂團版本」，因疫情影響至今才首演，伊凡諾夫說，這也是他第一次以絃樂團版本、且在沒有指揮的情況下演出這首作品，「在我看來，它能讓這首作品呈現出更親密、也更具彈性的詮釋方式，這正是我非常期待探索的一種可能性。」詳詢OPENTIX。

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