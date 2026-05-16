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藝文 > 藝起享享 > 看表演

打開聲音與視界 聽見李其叡

2026/05/16 01:13

李其叡將於國表藝3館舉辦獨奏會。（羅浦堤攝，傳大藝術提供）李其叡將於國表藝3館舉辦獨奏會。（羅浦堤攝，傳大藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕14歲就前往德就學的鋼琴家李其叡，在漢諾威音樂學院完成學士及碩士學位，曾獲「全德音樂大賽」、英國Young Pianist of the North等多項比賽大獎，現攻讀最高演奏家文憑（Konzertexamen），同時持續演奏生涯。今年五月回到台灣，將自下週起展開國表藝3館獨奏巡演。

音樂會上半場以「聲音」為題，包括史卡拉第的鍵盤奏鳴曲，以詠嘆調般的純粹線條，呈現克制之美；貝多芬Op.110的核心「悲歌」（Arioso dolente），是作曲家近乎全聾的晚年寫下的哀泣，一首關於失去聲音、又找回聲音的奏鳴曲。

下半場轉向「視界」，包括穆索斯基《展覽會之畫》帶領聽者走過十幅風格迥異的畫作世界，用聲音描繪記憶與想像，李其叡指出，「這套曲目涵蓋了我們在生命中都曾經歷的主題——純粹、韌性、以及想像力打開的那扇門。」

5月19日在台北國家音樂廳，21日台中國家歌劇院中劇院，23日高雄衛武營表演廳，詳詢OPENTIX。

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