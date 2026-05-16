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博物館變好玩！台南開逛闖關、DIY一次滿足

2026/05/16 11:51

台南博物館節今日由市長黃偉哲（中）主持開幕，左鎮化石園區超人氣吉祥物KOKO亦到場助陣。（記者洪瑞琴攝）台南博物館節今日由市長黃偉哲（中）主持開幕，左鎮化石園區超人氣吉祥物KOKO亦到場助陣。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2026台南博物館節」今（16）日開幕，活動為期兩天，於南市歷史館及延平郡王祠周邊登場，集結「博物館逛大街」、Bingo闖關、DIY體驗、街頭表演與市集等多元內容，吸引大批民眾參與，在輕鬆熱鬧氛圍中親近文化。

台南博物館節在台南歷史館開逛，山上水道博物館長黃文鍠樹下講古，聽眾邊喝茶邊聽講。（記者洪瑞琴攝）台南博物館節在台南歷史館開逛，山上水道博物館長黃文鍠樹下講古，聽眾邊喝茶邊聽講。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲表示，台南自2017年起響應5月18日世界博物館日，今年活動內容更勝以往。人家常說台南「舉頭三尺有神明，掘地三尺有古蹟」，正代表了這座城市與歷史密不可分的關係，從古蹟、民俗到藝術與科學，處處皆是故事。台南除擁有50多座傳統博物館，更包含21間獨具特色的「宮廟博物館」，不僅保存記憶，更是串連過去與未來的重要平台。透過博物館節，讓文化走出館舍、融入生活，並結合周邊古蹟與街區，邀請全國民眾走訪台南，感受文化首都的魅力。

小朋友開心自製紀念鑰匙圈。（記者洪瑞琴攝）小朋友開心自製紀念鑰匙圈。（記者洪瑞琴攝）

文化局長黃雅玲指出，今年適逢台南運河通航100週年，特別推出「水說府城－海風為序」特展，從水的視角回望城市發展，呈現台南如何因水而生、因港而興，並蘊含百年生活記憶與情感。

活動串聯17間博物館設置行動攤車，並推出Bingo連線闖關遊戲，另有9館規畫特色DIY，如檜木玫瑰、卑南族花環與颱風模型等，互動體驗，吸引許多親子家庭參加，十分熱鬧。另每日限量發放1000張賓果卡，完成任務即可兌換小禮，17日於大埔福德祠並舉辦捐血活動，結合公益行動，讓文化節慶更添溫度。

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