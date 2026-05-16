國漫館換新掌舵人！陳靜寬喊打造「專業、有趣、自由開放」漫畫基地

陳靜寬表示，將把國漫館打造為一座「專業、有趣、自由與開放」的國家級博物館。（國漫館籌備處提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕文化部國家漫畫博物館籌備處新任處長陳靜寬表示，將把國漫館打造為一座「專業、有趣、自由與開放」的國家級博物館，並重構台灣漫畫主體性、建構漫畫的公共影響力及活化場域與創意賦能，以機構資源支持本土創作者拓展國際交流管道。

李靜慧強調，國漫館的使命始終如一，「讓台灣漫畫擁有『下一格、下一頁、下一本』的精彩，開啟下一個漫畫世代。」國漫館將成為臺灣漫畫家永遠的「家」，文化部將持續透過漫畫輔導金、金漫獎及「T-Comics」長篇漫畫等計畫，厚植產業根基，邀請各界前輩與夥伴攜手，共同繪製屬於台灣漫畫藍圖。

請繼續往下閱讀...

陳靜寬具備文化機構典藏研究與行政管理雙重資歷，曾經歷籌備國立台灣歷史博物館及國漫館籌備小隊工作，並在台史博、客發中心機構任研究典藏組組長要職，在博物館實務領域累積逾20年專業經驗。

國漫物館籌備處代理主任蔡英明（左）與新任主任陳靜寬（右）交接印信，由文化部政務次長李靜慧（中）監交。（國漫館籌備處提供）

國漫物館籌備處昨天舉行交接典禮，由文化部政務次長李靜慧擔任監交人，由蔡英明交接給陳靜寬，儀式見證下也象徵國漫館正式邁入專業博物館核心與組織發展的新里程碑。

陳靜寬表示，就任後，將以「專業典藏」與「組織效能」為施政主軸，推動行政法人設置，以健全人事制度、延攬具備博物館學專業的研究人才；建設面向上，將確保北側新建館舍依既定進度完工，規劃建置符合國際標準的典藏庫房與常設展廳，作為後續典藏業務的核心基礎設施。

她承諾，將秉持務實與專業的態度推進各項籌備工作，與漫畫家及各界夥伴攜手，將國家漫畫博物館打造為一座「專業、有趣、自由與開放」的國家級博物館，為台灣漫畫的創作傳承與學術研究建立長期穩固的制度性支撐。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法