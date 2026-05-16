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限時1天全免票！桃2大美術館5/18免費入館 1次看躲貓貓書法與大旅程雙特展

2026/05/16 21:00

「躲貓貓：王意淳書法創作展」展至8月3日。（桃美館提供）「躲貓貓：王意淳書法創作展」展至8月3日。（桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為了響應2026年國際博物館日，桃園市兒童美術館與橫山書法藝術館攜手推出超值優惠，宣布於5月18日當天特別開放，民眾皆可免費入場參觀，成為初夏小確幸。

目前桃園市兒童美術館正展出「小旅人．大旅程」特展，透過多樣化的互動內容吸引不少親子家庭駐足。橫山書法藝術館則推出「躲貓貓：王意淳書法創作展」，將傳統書法線條融入富含趣味的視覺空間中。這兩館平時皆有入館門票限制，5月18日當天則全面免票，讓民眾不需花錢就能近距離感受藝術之美。

「一日又一日」展場一隅。（桃美館提供）「一日又一日」展場一隅。（桃美館提供）

桃園市立美術館表示，今年國際博物館日的主題聚焦於對話、諒解與包容。這次透過免票入館的契機，希望讓大眾在沒有經濟壓力的情境下走進展間，將美術館轉化為城市生活中凝聚人心、不可或缺的一部分，也讓更多民眾養成文化參與的習慣。參觀資訊詳詢桃園市兒童美術館官網與臉書專頁。

王意淳現場揮毫。（桃美館提供）王意淳現場揮毫。（桃美館提供）

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