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大E視力表變舞台道具？敦青舞蹈團把白雪公主搬到草地上 反諷人際比較引共鳴

2026/05/16 14:25

敦青舞蹈團《魔鏡魔鏡告訴我》 。（桃園市立美術館提供）敦青舞蹈團《魔鏡魔鏡告訴我》 。（桃園市立美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕初夏時節，桃園市兒童美術館於5月16日至5月17日在戶外草地舉辦「藝起野！」親子藝術活動。現場最吸睛的畫面，莫過於敦青舞蹈團帶來的跨域演出《魔鏡魔鏡告訴我》，舞者們在草地上高舉學校健康檢查常用的「E字視力表」手牌熱舞，引來現場小朋友一陣驚呼。

《魔鏡魔鏡告訴我》以經典童話《白雪公主》的魔鏡為靈感，巧妙將其轉化為當代校園情境故事，探討孩子在日常生活與人際互動中，常常出現的比較心理與自我認同議題。此外，不想睡遊戲社則帶來《冬冬的第一次飛行》，演出結合說書人敘事、精緻的鳥偶呈現與現場音樂，在沒有展間框架的自然環境中，帶領觀眾經歷勇氣與成長的旅程。

不想睡遊戲社《冬冬的第一次飛行》。（桃園市立美術館提供）不想睡遊戲社《冬冬的第一次飛行》。（桃園市立美術館提供）

桃美館指出，「藝起野！」的核心精神就是讓藝術走出展間、走入綠意盎然的草地。透過結合說故事、舞蹈與偶戲的跨域演出，鬆動傳統戲劇的觀演界線，讓孩子在自然開放的氛圍中與藝術對話，度過具備感官刺激與創意互動的初夏時光。

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