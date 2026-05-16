怎麼教小孩身體自主權？慢島劇團用可愛小老鼠偶戲 傾聽孩子面對不當對待的秘密

慢島劇團演出《妮妮的小秘密》。（桃園市立美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕如何向年幼的孩子啟齒「身體自主權」與「身體界線」？桃園市兒童美術館在戶外草地舉辦的「藝起野！」親子藝術活動中，將於5月17日邀請慢島劇團帶來深刻作品《妮妮的小秘密》，現場運用極為精緻的老鼠偶、小廚具等微縮舞台道具，將沉重的社會議題轉化為孩子聽得懂的故事。

《妮妮的小秘密》以溫和的偶戲形式，呈現孩子在生活中可能面對的身體邊界與不當對待議題。精美的道具和可愛的角色外型降低了傳統說教的沉重感，引導現場親子進行深度思考。同日演出的還有滋滋音樂故事屋《小水滴環遊世界》，結合吉他、鍵盤與人聲打擊，帶領孩子展開音樂冒險。

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桃美館表示，這次與桃園在地專業團隊的交流合作，體現了文化在地的紮根與推廣。透過這些觸及社會核心議題與公共討論的作品，美術館成功搭建了社群之間的對話橋樑，不僅提供美感教育，更讓藝術成為凝聚社會共識的溫暖力量。詳詢桃美館官網。

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