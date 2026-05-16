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蕭如松藝術園區展出「五戶亂畫」 打造全新畫展趣味

2026/05/16 17:31

「五戶亂畫」聯展畫家，右起許文昌、方重遠、郭佳靈、汪倩玉以及鍾世成。（記者黃美珠攝）「五戶亂畫」聯展畫家，右起許文昌、方重遠、郭佳靈、汪倩玉以及鍾世成。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣蕭如松藝術園區即日起到6月7日，推出「五戶亂畫」聯合展，邀請5名各有擅場的藝術家，以5種視角進行創作、凝視世界，今天（16日）下午，園區替：鍾世成、汪倩玉、郭佳靈、方重遠以及許文昌舉辦聯展開幕宣傳活動，邀請大家一起來欣賞他們的「亂畫」。

鍾世成的〈紫藤乍現〉。（記者黃美珠攝）鍾世成的〈紫藤乍現〉。（記者黃美珠攝）

畫家汪倩玉聯展的〈春萌光初醒〉。（記者黃美珠攝）畫家汪倩玉聯展的〈春萌光初醒〉。（記者黃美珠攝）

園區表示，鍾世成算是藝術界的「生活日常戶」，其水彩作品以日常在學校教學生的示範作品為展出主軸。汪倩玉則是「光之森語戶」，用膠彩、壓克力的東、西美材呈現，這作品利用紙的肌理，表現春、夏、秋、冬四季，號稱在畫中，順著紙張的肌理再畫出作品。

畫家郭佳靈萌醜的〈麗莎的薇笑〉。（記者黃美珠攝）畫家郭佳靈萌醜的〈麗莎的薇笑〉。（記者黃美珠攝）

第3個創作者郭佳靈展出油畫與壓克力畫，這次聯展定位為「童畫夢境戶」，因為她喜歡自由與奔放，特別喜歡海洋系列，就把童畫、夢境都用作品呈現，具有童趣。

方重遠的〈未竟之境01〉。（記者黃美珠攝）方重遠的〈未竟之境01〉。（記者黃美珠攝）

方重遠也展出水彩畫，以「旅行流浪戶」自我定位，表現旅行中未竟之境，這也代表作品還沒完成，還有很多可以發揮的空間。從中看出他喜歡把不同時、空交錯一起呈現作品中的特色。

許文昌所創作的〈心中的漣漪〉。（記者黃美珠攝）許文昌所創作的〈心中的漣漪〉。（記者黃美珠攝）

至於也展出水彩畫的許文昌聯展中自稱是「城市記憶戶」，他把生活中所見畫成作品。他是這次五戶亂畫的召集人，且認為5名不同畫風的創作者聯展，更能表現獨特之處。所以這次5人合體後自稱是「亂畫系」，打造全新的畫展趣味。

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