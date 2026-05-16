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地上漏斗引人圍觀！北美館空地出現神祕裝置 碰觸「白色物體」秒聽聲音內幕

2026/05/16 20:30

民眾伸手碰觸這些緊繃的鋼弦時，裝置就會播放從美術館各個角落蒐集而來的日常聲響。（北美館提供）民眾伸手碰觸這些緊繃的鋼弦時，裝置就會播放從美術館各個角落蒐集而來的日常聲響。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕走過路過千萬別錯過，台北市立美術館（北美館）戶外廣場最近出現令人好奇的景觀，許多眼尖的民眾發現，地面上排列著一圈圈像漏斗、又像白色喇叭的神祕物件，上方還連接著繃緊的鋼纜，走近一看，發現既不是基地台，也不是造景燈，而是第13屆X-site計畫首獎作品的互動裝置。

《鏡・亭・山：相看兩不厭於北美館戶外展出。（北美館提供）《鏡・亭・山：相看兩不厭於北美館戶外展出。（北美館提供）

首獎團隊「做白工作室」打造的《鏡・亭・山：相看兩不厭》於5月16日正式開展，團隊將原本用來抵抗風浮力的鋼纜，改造成可以觸碰發聲的互動裝置，當觀眾伸手碰觸這些緊繃的鋼弦時，裝置就會播放從美術館各個角落蒐集而來的日常聲響，像是展間裡觀眾的低聲交談、腳步聲等平時被忽略的細微聲音。

屋頂上的綠色蛇紋磚板片也藏有玄機，做白工作室表示，這是在向晚年反覆描繪聖維克多山的畫家塞尚致敬，特別將2014至2025年第1屆到第12屆X-site舉辦以來的廣場衛星空拍圖作為像素，重新組構成廣場熟悉的蛇紋石地磚圖案。《鏡・亭・山：相看兩不厭》築於5月16日至7月26日於北美館戶外開放參觀，展覽期間亦將規劃多場演出與工作坊，歡迎民眾實地去敲擊鋼弦解謎。詳詢北美館官網。

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