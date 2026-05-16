這座涼亭不靠牆柱支撐！漂浮「鏡亭山」襯藍天超好拍 週休免門票新去處

「做白工作室」團隊成員溫子慶（左至右下）、梁立白、陳冠文、鄭詠心、蔡君陽。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北週末又有免費又有質感的休閒好去處。北美館主辦的第13屆X-site計畫於5月15日正式啟動，由跨領域設計團隊「做白工作室」奪下首獎。他們在美術館前的空曠廣場上，搭建了一座完全沒有柱子與牆面支撐的漂浮涼亭《鏡・亭・山：相看兩不厭》，前衛的外觀已經吸引不少民眾駐足拍照。

《鏡・亭・山：相看兩不厭》於北美館戶外展出。（北美館提供）

《鏡・亭・山：相看兩不厭》開放式的結構完全顛覆大眾對傳統建築的認知，團隊利用鋼板與懸索結構，在通行頻繁的廣場入口處，創造出如同地表被輕巧「掀起」的意象，作品上方的鏡面材質，能隨著角度不同，反射出廣場上的行人動態，還能將周遭的藍天、綠樹以及北美館既有的白色建築紋理通通收進鏡面裡。

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北美館表示，《鏡・亭・山》展期從5月16日開跑直到7月26日，民眾到北美館戶外廣場皆可免費自由穿梭其中。廣場不再只是走過路過的被動通道，而是可以停留、感知並參與的動態空間，非常適合初夏微涼的午後前來散步，感受這片由設計師特別留下的有意義空白。詳詢北美館官網。

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