10年經典大融合！鏡亭山致敬歷屆X-site計畫 把地磚歷史紋理做成建築藝術

《鏡・亭・山：相看兩不厭》外觀全貌。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕北美館自2014年啟動X-site計畫至今已經走過10個年頭，這個以未知數「X」為名、持續回應公共空間多重可能的藝術行動，今年迎來了全新的演繹方式。首獎團隊「做白工作室」細膩地將基地歷史脈絡，轉化為公共建築的材料語彙，推出新作《鏡・亭・山：相看兩不厭》。

《鏡・亭・山：相看兩不厭》局部細節。（北美館提供）

作品的一大巧思在於屋頂上的綠色蛇紋磚板片。做白工作室透露，這個設計的靈感來自藝術家塞尚晚年反覆描繪聖維克多山的真理實踐。他們將第1屆至第12屆（2014–2025）X-site計畫在廣場上的衛星空拍圖作為像素，重新組編成地磚圖案。由於蛇紋石地磚是北美館廣場的重要特徵，也是所有人造訪美術館的共同記憶，等於將歷史紋理與場域記憶做了新層次的轉化。

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作品由「鏡」、「亭」、「山」3個層面交互解讀，展示出屋頂與地板雙向掀起的停留空間。展期自5月16日起至7月26日止，除了靜態展示，期間也規劃了團隊座談、現場演出、聲音與文學工作坊等公眾活動，邀請觀眾重新與環境共譜，在人與環境、內與外之間，體會那片有意義的空白。詳詢北美館官方網站。

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