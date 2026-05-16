宜蘭中興文創午後好爵士 週日王若琳迷幻壓軸

宜蘭「敬好生活音樂節─紙享爵士Just Jazz」，連續2天活動免費、免票入場，集結多組樂壇，演奏經典爵士音樂。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕初夏最Chill的爵士饗宴，今天在宜蘭中興文創園區登場，午後湧入千人朝聖，走進有料倉庫聆聽經典爵士，現場還販售美食及特調超愜意，讓許多遊客跟著節奏輕快搖擺，舌尖上同步舞動食材的滋味，週日活動還有1天，將由創作女歌手Joanna王若琳迷幻壓軸。

舞台後方另規畫「Jazz Dining」爵士餐飲文化體驗，集結人氣品牌推出限定餐點與特色調飲。（記者王峻祺攝）

宜蘭「敬好生活音樂節─紙享爵士Just Jazz」，連續2天活動免費、免票入場，集結多組樂壇，演奏經典爵士音樂，今天下午開唱後，陸續吸引樂迷前往，伴隨現場微暗燈光，沉浸在不可預測的慵懶沙龍感中。

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許多樂迷跟著節奏輕快搖擺，舌尖上同步舞動食材的滋味。（記者王峻祺攝）

活動由川樂團打頭陣，接續為King Cake New Orleans Jazz、黃瑞豐爵士樂團登台；晚間陣容也堅強，橫跨多元風格與世代，楊曉恩爵士樂團6點演出，7點由洪筠惠與快樂好夥伴接手上台，8點則邀請鮑比達爵士樂團，演繹融合流行、爵士及多元跨界元素的經典作品。

紙享爵士Just Jazz週日活動還有1天，下午2點女作之韻 Lucy&Girls’Melody獻唱，3點為底細爵士樂團，4點則是由台灣當代極具個人特色的創作女歌手王若琳壓軸。宜蘭縣政府文化局表示，為回饋樂迷，只要完成官網社群任務，即可現場免費兌換「爵士風格調飲」或專屬甜點「金棗檸檬塔」。

宜蘭「敬好生活音樂節─紙享爵士Just Jazz」開唱後，陸續吸引樂迷前往，伴隨現場微暗燈光，沉浸在不可預測的慵懶沙龍感中。（記者王峻祺攝）

舞台後方另規畫「Jazz Dining」爵士餐飲文化體驗，集結人氣品牌推出限定餐點與特色調飲，包括發琴吧ＸTrio、福來許Ｘ蘭陽食品、牛格格優格、予光 LumiGive、有甜 Wu.D、晉傳美食Ｘ糖之貓、福來運轉淳咖啡、冠新茶香煙燻滷味及王記美食。

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