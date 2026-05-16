大野狼翻案成功？AIT高雄分處長張子霖化身說書人翻轉繪本新視角

今日張子霖處長（前排中）3度到台文館「故事聯合國」為小朋友說故事，並與陳瑩芳館長（前排左1）及現場觀眾合照。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕當壞蛋不再是壞蛋，《3隻小豬》也能翻轉結局！今（16）日美國在台協會高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson）第3度走進國立台灣文學館，擔任「故事聯合國」說故事嘉賓，以顛覆視角的經典繪本《3隻小豬的真實故事！》帶領小朋友重新看待熟悉童話，現場笑聲與驚呼聲不斷。

張子霖處長（後排中）特別親自介紹台文館現正舉辦的「美國250巡迴展」，並與陳瑩芳館長（後排右1）及現場小朋友合照。（台文館提供）

活動呼應年度主題「反著來，顛倒所有事物」，張子霖一開場就帶動唱跳美國熱門兒童歌曲，迅速炒熱氣氛，也順勢介紹美國文化。接著，他生動演繹美國作家Jon Scieszka的作品《The True Story of the Three Little Pigs!》，從「大野狼其實是被誤會」的角度出發，用誇張語調與肢體動作，甚至現場模擬打噴嚏橋段，讓故事畫面感十足。小朋友一邊聽、一邊用英語回應問題，在歡樂氛圍中練習表達與理解，打破對「大野狼＝壞人」的刻板印象，也學會從不同角度思考。

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張子霖處長至台文館分享《三隻小豬的真實故事！》，小朋友聽得津津有味，體驗顛覆既有敘事的反諷幽默。（台文館提供）

適逢美國建國250週年，AIT高雄分處也於館內推出「美國250巡迴展」，張子霖說故事後加碼介紹展覽亮點，帶孩子從童話走向歷史與文化。隨後，他與館長陳瑩芳一起陪小朋友動手做拼貼與萬花筒，將「台南的夏天」化為創意作品，現場氣氛溫馨又熱絡。

台文館長陳瑩芳說，「故事聯合國」是台文館拓展孩子世界文學視野的重點活動，也是台文館與各國駐台代表處重要的文化交流平台，感謝「最接地氣的外交官」張子霖處長連續3年登場說故事，從第1年的奧林匹克運動、第2年火星探險，以至今年的大野狼真情告白，已累積多位小鐵粉年年「追星」。

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