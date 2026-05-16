LOEWE工藝獎評審現身！台日韓印4大策展人齊聚南港 週末論壇解密亞洲美學定價權

ΔDesignArt 2026 首度邀集台灣、日本、韓國及印尼4大重磅國際策展人與展會發起者齊聚一堂，左至右分別為印尼 JIA Curated 創辦人翁振洸、韓國獨立策展人暨 LOEWE 基金會工藝獎韓國委員暨評審專家趙惠暎、日本DDD Hotel創辦人武田悠太，及台灣策展人曾熙凱。（各策展人與展會發起者、南港老爺行旅提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕當設計與藝術的邊界逐漸模糊，亞洲的創作者如何主動定義自己的市場價值？第3屆「ΔDesignArt」設計藝術展會於5月16日、17日在南港老爺行旅舉辦國際論壇，首度邀集台灣、日本、南韓、印尼4大重磅策展人與展會發起者親臨現場，從市場、經營與文化系統等多維度解讀當代設計藝術趨勢。

OBJECT PLAZA｜物件價值如何被建構講者陳彥安。（陳彥安提供）

5月16日的對談陣容引發產業關注。設計師許向罕將與展會策展人Chad Liu共同探討「從創作到市場：Collectible Design 如何成為可能？」，拆解前衛設計如何進入國際收藏市場。隨後，日本東京知名設計旅店 DDD Hotel 創辦人武田悠太，則與南港老爺行旅副總經理洪郁甄共談「設計藝術的經營方法論」，分享如何將飯店空間轉化為持續生成文化的動態結構，跳脫過往依循歐美的路線。

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OBJECT PLAZA｜物件價值如何被建構講者林曉瑛。（林曉瑛提供）

OBJECT PLAZA｜物件價值如何被建構講者方敘潔。（方敘潔提供）

5月17日的壓軸講座則由林曉瑛、陳彥安、方敘潔3位策展人帶來「OBJECT PLAZA｜物件價值如何被創造？」，透過1樓展出的工具、古董與藝術品，討論物件的價值何以被觀看、判斷與製造。南港老爺行旅表示，除了飯店內的思維激盪，展會結束後的5月23日，策展團隊還將移師「2026新一代設計展」舉辦講座，延伸Collectible Design的亞洲未來趨勢對話，協助台灣年輕創作者與國際市場對接。

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