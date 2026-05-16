自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

米蘭設計展作品初回台！南港設計藝術展會免費看 回收玻璃與皮革硬化家具超吸睛

2026/05/16 19:20

第3屆「ΔDesignArt」設計藝術展會主視覺呼應主題「CRAFTING ASIA」精神，以高飽和橘底搭配原子筆藍線，保留即興、未修正的創作狀態。（南港老爺行旅提供）第3屆「ΔDesignArt」設計藝術展會主視覺呼應主題「CRAFTING ASIA」精神，以高飽和橘底搭配原子筆藍線，保留即興、未修正的創作狀態。（南港老爺行旅提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由南港老爺行旅主辦的第3屆「ΔDesignArt」設計藝術展會，於5月15日至5月17日開放民眾免費入場，將飯店10樓的17間客房化為獨立展間，讓高檔工藝與設計物件直接融入日常住宿空間。

許向罕作品。（許向罕、南港老爺行旅提供）許向罕作品。（許向罕、南港老爺行旅提供）

主辦單位表示，本屆展會以「CRAFTING ASIA」為主題，最受矚目的展間莫過於集結「工藝界奧斯卡」LOEWE基金會工藝獎決選創作者的聯展，包含香港設計師Didi NG Wing Yin的木作、日本井本真紀的玻璃藝術，以及南韓陶藝家朴鐘鎭入圍決選的陶藝作品〈Strata of Illusion〉，這也是該國際指標獎項的相關創作首度在台灣進行小型聯展。

META Design 作品。（META Design、南港老爺行旅提供）META Design 作品。（META Design、南港老爺行旅提供）

除了國際大獎作品，現場還能看到多項台灣首發的設計里程碑。台灣首位與義大利經典家具品牌Cappellini合作的設計師許向罕，帶來剛在2026米蘭設計週亮相的全新作品，這也是該創作在亞洲地區的公眾首秀。META Design則發表以回收玻璃為媒材的實驗計畫，展現舊材料的新生命。展會期間完全免票，現場還規畫了1樓公共區域的主題展「Object Plaza」，把古董、工業零件與藝術品並置，挑戰觀眾對「物件價值」的既定認知。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中