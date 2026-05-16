米蘭設計展作品初回台！南港設計藝術展會免費看 回收玻璃與皮革硬化家具超吸睛

第3屆「ΔDesignArt」設計藝術展會主視覺呼應主題「CRAFTING ASIA」精神，以高飽和橘底搭配原子筆藍線，保留即興、未修正的創作狀態。（南港老爺行旅提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由南港老爺行旅主辦的第3屆「ΔDesignArt」設計藝術展會，於5月15日至5月17日開放民眾免費入場，將飯店10樓的17間客房化為獨立展間，讓高檔工藝與設計物件直接融入日常住宿空間。

許向罕作品。（許向罕、南港老爺行旅提供）

主辦單位表示，本屆展會以「CRAFTING ASIA」為主題，最受矚目的展間莫過於集結「工藝界奧斯卡」LOEWE基金會工藝獎決選創作者的聯展，包含香港設計師Didi NG Wing Yin的木作、日本井本真紀的玻璃藝術，以及南韓陶藝家朴鐘鎭入圍決選的陶藝作品〈Strata of Illusion〉，這也是該國際指標獎項的相關創作首度在台灣進行小型聯展。

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META Design 作品。（META Design、南港老爺行旅提供）

除了國際大獎作品，現場還能看到多項台灣首發的設計里程碑。台灣首位與義大利經典家具品牌Cappellini合作的設計師許向罕，帶來剛在2026米蘭設計週亮相的全新作品，這也是該創作在亞洲地區的公眾首秀。META Design則發表以回收玻璃為媒材的實驗計畫，展現舊材料的新生命。展會期間完全免票，現場還規畫了1樓公共區域的主題展「Object Plaza」，把古董、工業零件與藝術品並置，挑戰觀眾對「物件價值」的既定認知。

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