針對美主播控飯店老闆禁止播報政治內容 圓山大飯店發聲明稿澄清事情來龍去脈

圓山大飯店今日發聲明稿，澄清美主播控飯店老闆禁止播報政治內容一事來龍去脈。（資料照，記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕針對美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主播日前控在川習會期間，飯店老闆禁止其在下榻飯店播報政治內容一事，圓山大飯店今日發出聲明稿嚴正澄清。圓山大飯店表示，5月13日，CBS電視台人員透過翻譯人員以個人身分電話預訂，並於晚間陸續入住飯店。5月14日清晨6時左右，CBS團隊於飯店內進行新聞連線作業，由於現場音量影響到鄰近房客休息，飯店接獲房客反映，房客以受驚擾為由提出退費要求。5月15日，飯店人員向CBS電視台聘請之翻譯人員說明，因相關拍攝作業未事先提出申請，且已影響其他住客安寧，故不同意於飯店內進行拍攝。

圓山大飯店說明，針對媒體報導所稱「飯店老闆因不滿CBS報導內容，禁止其於飯店範圍內播報政治內容」等情事，並非事實，相關說法與飯店實際處理情形不符。圓山大飯店強調，飯店一向尊重新聞採訪自由，過往亦曾配合美國CNN及法國、德國等國際媒體至飯店進行採訪報導；惟更重視住客的住宿品質與隱私。未來仍將在兼顧以客為尊與新聞採訪需求之前提下，妥善協調安排。

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圓山大飯店聲明稿如下：

有關國內部分媒體轉述CBS News主播於台灣採訪期間之相關報導，特此澄清說明如下：

一、CBS電視台人員係於5月13日透過翻譯人員以個人身份電話預訂，並於晚間陸續入住本飯店。

二、5月14日清晨6時左右，CBS團隊於飯店內進行新聞連線作業，因現場音量影響鄰近房客休息，飯店接獲房客反映，房客以受驚擾為由提出退費要求。

三、5月15日，飯店人員向CBS電視台聘請之翻譯人員說明，因相關拍攝作業未事先提出申請，且已影響其他住客安寧，故不同意於飯店內進行拍攝。

四、針對媒體報導所稱「飯店老闆因不滿CBS報導內容，禁止其於飯店範圍內播報政治內容」等情事，並非事實，相關說法與本飯店實際處理情形不符。

五、圓山大飯店一向尊重新聞採訪自由，過往亦曾配合美國CNN及法國、德國等國際媒體至飯店進行採訪報導；惟更重視住客之住宿品質與隱私。未來仍將在兼顧以客為尊與新聞採訪需求之前提下，妥善協調安排。

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