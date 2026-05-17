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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

提供舒適旅宿兼鼓勵運動 福泰飯店集團5/18啟動「Stay Active 帥！先行動」

2026/05/17 23:00

福泰飯店集團5/18啟動「Stay Active 帥！先行動」，整合旗下3館聯手切入運動旅遊市場。（福泰飯店集團提供）福泰飯店集團5/18啟動「Stay Active 帥！先行動」，整合旗下3館聯手切入運動旅遊市場。（福泰飯店集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕隨著運動觀光與健康生活型態成為全球旅遊新趨勢，福泰飯店集團將於5月18日正式啟動全新品牌概念「Stay Active 帥！先行動」，整合旗下福泰翡翠灣渡假飯店、汐止福泰大飯店與彰化福泰商務飯店3大據點，全面切入運動旅遊與企業客群市場。即日起至12月31日，入住3館的遊客皆可於館內打卡牆拍照，上傳社群網站並使用#StayActive標籤與標註飯店帳號，憑打卡畫面即可兌換好禮，或報名各館DIY體驗課程，讓旅客不只是收禮物，更能參與互動。

福泰翡翠灣渡假飯店主打「Stay Active 濱海家庭運動渡假」，將「親子共玩、三代同遊」設為核心主題。（福泰飯店集團提供）福泰翡翠灣渡假飯店主打「Stay Active 濱海家庭運動渡假」，將「親子共玩、三代同遊」設為核心主題。（福泰飯店集團提供）

福泰飯店集團表示，3館聯手切入運動旅遊市場，福泰翡翠灣渡假飯店主打「Stay Active 濱海家庭運動渡假」，以北海岸自然景觀為背景，將「親子共玩、三代同遊」設為核心主題，鎖定家庭旅客與本地深度旅遊客群。沙灘排球、海岸自行車、潮間帶生態探索等活動專為各年齡層共同參與設計；同時規畫兒童專屬的小小運動員體驗、親子瑜伽與沙灘淨灘活動，讓爸媽得以放鬆，孩子在安全環境中盡情活動，祖父母也能參與輕量的海岸健行。針對喜愛挑戰的家長，則可加入在地路跑與美津濃馬拉松行程，並由飯店提供經團隊試煉的馬拉松補給餐盒。從在地食材、減塑備品到淨灘活動，永續理念貫穿整個渡假體驗，讓一趟家庭旅遊不只是休息，更是一段有意義的共同記憶。

汐止福泰大飯店主打「Stay Active 城市運動生活」，針對商務旅客需求規畫「輕運動」健康行程。（福泰飯店集團提供）汐止福泰大飯店主打「Stay Active 城市運動生活」，針對商務旅客需求規畫「輕運動」健康行程。（福泰飯店集團提供）

汐止福泰大飯店主打「Stay Active 城市運動生活」，針對商務旅客需求，規畫「輕運動」健康行程，並提供賽前補給馬拉松餐盒、自行車與跑步路線推薦。另結合2026探旅新北—汐止越野定向應援行程，館內並提供健身與伸展空間，讓商務差旅期間也能維持健康生活節奏。而彰化福泰商務飯店主打的是「Stay Active 在地運動文化」，結合中台灣在地高爾夫、馬拉松賽事與在地運動週主題資源，推出運動旅遊行程，並提供馬拉松賽前餐盒，深化區域特色體驗，吸引深度旅遊客群。

彰化福泰商務飯店主打「Stay Active 在地運動文化」，推出運動旅遊行程。（福泰飯店集團提供）彰化福泰商務飯店主打「Stay Active 在地運動文化」，推出運動旅遊行程。（福泰飯店集團提供）

福泰飯店集團表示，這次推廣運動旅遊不僅是一種全新的生活方式提案，更是一場從內部團隊文化出發、向外延伸至旅客體驗的品牌實踐。透過3館串聯與產品模組化策略，未來將延伸至企業團健、運動賽事合作及國際運動觀光市場，進一步提升品牌競爭力。福泰飯店集團同步推出限定「運動旅遊活動專案」，更多相關內容詳詢福泰飯店集團官網。

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