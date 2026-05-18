投下零錢讓世界「看見台灣」 全家x看見．齊柏林基金會公益活動抽隱藏版限量悠遊卡

「全家一起看見台灣」環境關懷公益計畫自2020年推動至今已邁入第7年，呼籲民眾以零錢捐款支持台灣環境教育課程與土地影像紀錄。（看見·齊柏林基金會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕讓感動化為行動！導演齊柏林曾以《看見台灣》震撼無數國人，喚起大眾對土地與環境的深切關懷。為了延續這份使命，「看見．齊柏林基金會」攜手「全家便利商店」再度以全台店舖「零錢捐」勸募活動支持「全家一起看見台灣」環境關懷公益計畫。即日起至7月21日，民眾可透過全台4400間全家店舖零錢捐箱、FamiPort機台，或全家APP「我的公益」進行捐款，以小小零錢支持台灣環境教育課程與土地影像紀錄持續運作。今年活動特別同步推出「RE見．解鎖你的飛閱視角」互動活動，民眾只要於活動期間完成線上問卷，即可獲得限定紀念明信片FamiPort列印序號，還有機會抽中《凝視．齊柏林》攝影集、只送不賣的《看見台灣》隱藏版限量悠遊卡、展覽紀念品及全家Let’s Café 多項好禮。活動期盼透過趣味答題與空拍影像，讓大眾重新認識台灣山河海岸與環境議題，讓「看見台灣」不只是瞬間的感動，更成為行動的開始。

基金會專業講師將《看見台灣》的震撼影像帶進全台22縣市校園。（看見·齊柏林基金會提供）

「全家一起看見台灣」 環境關懷公益計畫自2020年推動至今，已邁入第7年。計畫攜手全家便利商店，透過「愛心大平台」的通路影響力，讓基金會專業講師將《看見台灣》的震撼影像帶進全台22縣市校園，並深入鄰里舉辦「小小店長愛地球」活動，累計造福超過24萬名民眾與學童。參與者在寓教於樂的沉浸式體驗中，了解環境保育的重要性，進而於日常生活中實踐環保。

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齊柏林空間特展吸引超過10萬人參訪。（看見·齊柏林基金會提供）

看見．齊柏林基金會表示，感念大眾的無私支持，6年來基金會謹慎運用每一分善款，於淡水打造「齊柏林空間」環境教育基地。歷年來運用齊導60萬張珍貴影像，策劃《映河》、《覓城》、《韌島》、《共森》等環境主題特展，並搭配12年國教設計素養學習單，吸引超過10萬人次參觀，已成為台灣環境教育的重要場域。同時，繼續「看見台灣」的願景也得以重返天際。透過「十年一刻」空拍紀錄計畫，延續齊柏林導演的高空視角，忠實記錄 2017 年後台灣的地景變遷。例如2024年403地震後，基金會空拍團隊即時前往花蓮記錄震後地貌改變，讓正在發生的土地故事得以長期保存。後人能透過不同年份的影像對比，深刻感受土地脈動。

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