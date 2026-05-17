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每天滑到的怪圖始祖在這！達利與馬格利特神作進駐台北 上班族關閉大腦引力聖地

2026/05/17 12:10

丹尼爾．史波利〈麵團物件——熨斗〉熨斗、木材、麵團，21.5 x 21 x 14.5公分，2017。（記者董柏廷攝）丹尼爾．史波利〈麵團物件——熨斗〉熨斗、木材、麵團，21.5 x 21 x 14.5公分，2017。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕每天在社群媒體上滑到的怪異迷因（MEME）或是短影音，其精神始祖其實早在100年前就出現了。台北市立美術館（北美館）與德國圖賓根文化交流協會攜手合作，策劃大型國際特展「超現實主義：對話中的世界」，即日起至8月30日在北美館地下樓D、E、F展覽室展出。展覽集結近60位國際藝術家，總計超過120件代表性作品，媒材橫跨繪畫、雕塑、攝影與電影。

雷內．馬格利特〈9月16日〉不透明水彩、紙，33 x 27公分，約1957。（記者董柏廷攝）雷內．馬格利特〈9月16日〉不透明水彩、紙，33 x 27公分，約1957。（記者董柏廷攝）

特展讓人聯想到現代的數位影像與AI生成圖像，當現代人習慣透過文字快速剪貼、重組不合理影像時，百年前的藝術家則是透過遊戲與偶然性來挑戰理性。展覽規劃出「集體夢境」、「荒誕玩趣」、「幻化無際」與「慾望之體」4個單元。包含雷內．馬格利特的不透明水彩作品〈9月16日〉，透過冷靜的構圖讓月亮與樹木在不合常理的位置相遇，畫面平靜卻帶著異常的詩意，讓人懷疑眼前景象是否真實。

超現實主義者最擅長將日常生活中最不起眼的東西，像是熨斗、檸檬或一把梳子重新賦予神祕力量。丹尼爾．史波利的〈麵團物件──熨斗〉將熨斗、木材與麵團並置，讓家務物件失去原本功能，轉為荒誕的雕塑。走到北美館地下的展廳，就像是暫時關閉地面上的邏輯引力，進入一個允許混亂與非理性的港灣，非常適合在疲憊的通勤路上或半夢半醒的午後，前來體驗一場對大腦的SPA。

【超現實主義：對話中的世界】

展期：2026.04.25-2026.08.30

地點：台北市立美術館 地下樓D、E、F展覽室

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