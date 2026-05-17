把彩色蠟製人體切片裝盒！北美館超現實展「慾望之體」大膽 看女性藝術家撕爛父權標籤

佩妮．斯林格〈苦澀的檸檬〉壓克力盒裝彩色蠟製人體翻模，各 8.9 x 5.7 x 5.7公分，1973。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕超現實主義不只有夢境，更有對情色與愛的最直白告白。北美館最新國際特展「超現實主義：對話中的世界」中，最受矚目的展區當屬「慾望之體」。該區不僅展示了曼．雷將女性背部化為小提琴的經典影像，以及漢斯．貝爾默的戀物式殘缺人偶，更完整呈現了女性藝術家對於傳統父權視角的精彩反擊。

佩妮．斯林格〈我言我所見〉藝術微噴、典藏級紙張與墨水、Hahnemühle紙，40 x 30.5 公分，1973／2024。（記者董柏廷攝）

展出作品中，佩妮．斯林格的〈我言我所見〉以拼貼式語言處理女性身體與觀看位置，讓女性身體不再只是被觀看的對象，也成為創造視角的主體，她的另一件作品〈苦澀的檸檬〉更為大膽，將彩色蠟製人體翻模置於壓克力盒中，將身體切片化、物件化，帶出觀看慾望與自我掌控之間的拉扯。

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辛蒂．雪曼〈無題＃302〉彩色攝影，172.1 x 114.3 公分，1994。（記者董柏廷攝）

此外，展覽也呈現蕾奧諾爾．菲尼與薩爾瓦多．達利的作品對話。過去女性在超現實主義流派中常被視為被動的客體，但在這裡，女性創作者轉化為主動的主體。當代攝影大師辛蒂．雪曼的彩色攝影作品〈無題＃302〉與皮耶．賈漢的攝影拼貼〈眼之手〉相互輝映，透過手與眼意象的互相滲透，提示觀看與觸摸之間的錯位關係，不僅反抗禁忌，也證明超現實主義在當下依然具備強大的現實批判力。

【超現實主義：對話中的世界】

展期：2026.04.25-2026.08.30

地點：台北市立美術館 地下樓D、E、F展覽室

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