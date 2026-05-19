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走進去頭皮發麻！澳洲藝術家打造毛髮混種形體 超現實主義恐怖驚悚單元直擊潛意識

2026/05/19 22:30

派翠西亞．佩斯尼尼〈加札勒梅特（奧斯卡）〉矽膠、玻璃纖維、青銅、毛髮，98 × 40 × 42公分，2018。（記者董柏廷攝）派翠西亞．佩斯尼尼〈加札勒梅特（奧斯卡）〉矽膠、玻璃纖維、青銅、毛髮，98 × 40 × 42公分，2018。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕喜歡獵奇與驚悚視覺的觀眾有福了，北美館與德國圖賓根文化交流協會攜手引進的大型特展中，「幻化無際」展區內的多件混種形體雕塑，因為過於逼真，近日在網路社群引發熱烈討論。

澳洲藝術家派翠西亞．佩斯尼尼的作品〈加札勒梅特（奧斯卡）〉，由矽膠、玻璃纖維、青銅與真實毛髮打造而成。這件作品創造出近似真實生命的混種形體，帶著柔軟、脆弱與不安的氣息，讓觀眾必須近距離面對一種介於人類、動物與想像生物之間的詭譎存在。她在另一展區的錄像作品〈幼苗之舞〉則延續對生命生成與變異的關注，讓「可愛」與「怪異」在同一個視覺經驗中並存，將超現實主義從單純的夢境延伸進生物科技與未來生命想像的討論。

派翠西亞．佩斯尼尼〈幼苗之舞〉高畫質錄像，2分40秒，2018。（記者董柏廷攝）派翠西亞．佩斯尼尼〈幼苗之舞〉高畫質錄像，2分40秒，2018。（記者董柏廷攝）薩爾瓦多．達利〈神曲，第27號，邏輯學家魔鬼〉石板畫，25 x 18 公分，1960。（記者董柏廷攝）薩爾瓦多．達利〈神曲，第27號，邏輯學家魔鬼〉石板畫，25 x 18 公分，1960。（記者董柏廷攝）

除了令人頭皮發麻的未知生物，展覽起點「集體夢境」則帶來經典的心理震撼。薩爾瓦多．達利的石板畫〈神曲，第27號，邏輯學家魔鬼〉延續他對宗教、夢境與幻象的迷戀，將文學想像轉化為奇異的視覺場景。展覽即日起一直展出至8月30日，總計超過120件大師代表作，對於想在初夏體驗一場震撼潛意識之旅的民眾，這場辦在北美館地下的特展絕對是首選。

皮耶．賈漢〈眼之手〉攝影拼貼，23.5 x 29 公分，1948。皮耶．賈漢〈眼之手〉攝影拼貼，23.5 x 29 公分，1948。

【超現實主義：對話中的世界】

展期：2026.04.25-2026.08.30

地點：台北市立美術館 地下樓D、E、F展覽室

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