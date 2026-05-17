階級課曝人人平等是騙人的 判斷貧富不只看財產連旅行能力都算

《階級課》茱莉．謝伯林著，昆丁．維儒繪，陳郁雯譯，臉譜出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕社會上的階級劃分，往往比大眾想像的還要精細且難以察覺。受到法國知名經濟學家托瑪．皮凱提的經典著作《平等的反思》啟發，法國編劇作家茱莉．謝伯林攜手獨立插畫昆丁．維儒創作知識普及版漫畫《階級課》，透過中學生的日常校園生活，揭露階級、平等與財富分配在現代社會中無所不在的隱性影響。

書中故事圍繞著5位剛升上中學的青少年，作者巧妙安排了多元的家庭背景，包含住在古典宅邸、養尊處優的金髮富裕雙胞胎艾芭與歐蘭珮；中產家庭出身的阿拉伯裔學生薩兒；父母努力開餐館拚融入法國社會的華裔學生雷米；以及家中經濟條件最差且有長照需求的拉丁裔學生恩佐。

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法國知識普及漫畫《階級課》，透過中學生的日常校園生活，揭露階級、平等與財富分配在現代社會中無所不在的隱性影響。（臉譜提供）

書中特別指出，階級不只是顯性的權力壓迫或單純的財產數字。從開學前的8月到隔年暑假7月，孩子們在課堂內外漸漸發覺彼此環境的落差，不平等往往隱藏在日常細節中，例如選舉時的參與度、面對羞恥的感覺、甚至是「旅行的能力」與重分配的看法。

作者並未安排激烈的衝突，而是透過單純的觀察與抒發，引導10歲以上的讀者們思索學校與生活裡存在哪些隱性歧視，進而探討身為學生能採取什麼樣的公民行動。

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