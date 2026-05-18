同學家境大不同！富家千金與長照家庭同班 單親老師帶頭思辨貧富差距

法國漫畫《階級課》由具備海地背景，同時也是一位單親媽媽的葛涅克老師，引導班上思考階級差距。（編輯製圖）

〔記者董柏廷／台北報導〕校園往往是成人社會的縮影。茱莉．謝伯林創作，昆丁．維儒繪畫的法國漫畫《階級課》將繁複的經濟學理論融入法國青少年的生活花絮中，展現出不同族群、背景的孩子在同一個班級裡，彼此的友情如何遭到競爭、嫉妒與情竇初開的真實考驗。

漫畫情節從開學前的準備延伸至教學農園的實作，故事敘述班上的葛涅克老師具備海地背景，同時也是一位單親媽媽，她在課堂上帶領這群11、12歲的青少年，共同思考社會平等與貧富差距的問題。孩子們除了要為班上的綠色公民專題絞盡腦汁，更要在生活中面對好運與壞運、地盤尊重、分享禮物等日常課題。

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《階級課》茱莉．謝伯林著，昆丁．維儒繪，陳郁雯譯，臉譜出版。（記者董柏廷攝）

雖然涉及資本主義、殖民主義與稅賦等沉重詞彙，但全書朝向光明面發展，譬如承受長照與經濟雙重壓力的恩佐，在充滿愛的家庭支持下依然開朗；富裕的雙胞胎家中則自然形成保守與自由兩種立場的對話而非敵意，一度心眼狹小的雷米和歐蘭珮在學年結束時最終突破自我，展現了合作與公共討論的價值。此作不僅呈現豐富多樣的法國社會樣貌，也為台灣7年級以上的學生提供了一堂精彩的社會思辨課。

法國漫畫《階級課》老師引導學子思考貧富差距。（臉譜提供）

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