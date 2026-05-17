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嚴俊傑帶台灣音樂回母校演出 科爾本一特質是全美頂尖唯二

2026/05/17 03:22

嚴俊傑以校友身分促成此次科爾本音樂學院的演出。（記者凌美雪攝）嚴俊傑以校友身分促成此次科爾本音樂學院的演出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團攜手TBT泰武古謠傳唱美巡，第2站於美西時間15日晚間（台灣16日上午）在洛杉磯知名的科爾本音樂學院Thayer音樂廳（Thayer Hall, Colburn School）登場。值得一提的是，科爾本音樂學院也是此次擔任獨奏的鋼琴家嚴俊傑的母校。

嚴俊傑於德國漢諾威音樂院獲得音樂教育與最高演奏家文憑（等同博士）後，獲得科爾本音樂學院全額獎學金，直到取得演奏家文憑，原來校方希望嚴俊傑留在美國教書，但嚴俊傑選擇回到台灣，在台師大任教。也就是說，嚴俊傑與科爾本的關係匪淺，此次攜手NSO在Thayer音樂廳演出，也獲得校方熱情支持。

嚴俊傑說，科爾本是全美唯二全額獎學金的學校，另一家就是寇蒂斯，能夠考上的學生都不是等閒之輩；科爾本創立這個學校的時候，希望學生可以完全沒有負擔地朝著自己的目標前進，所以一路以來有非常多高材生都進到很有名的樂團或成為獨奏家，使科爾本在西岸居領導地位。

Thayer音樂廳演出謝幕時，觀眾紛紛起立鼓掌。（記者凌美雪攝）Thayer音樂廳演出謝幕時，觀眾紛紛起立鼓掌。（記者凌美雪攝）

科爾本有2個音樂廳，這次演出的Thayer規模不大，但十分精巧，特別適合室內樂，在洛杉磯很具代表性。嚴俊傑說，近年科爾本正在興建一個全新的音樂廳，預計2027年啟用，約有1000人座，所以，相較於2500個座位的迪士尼音樂廳，規模上會是更適合演出古典音樂的場所

；而且，建築設計同樣是法蘭克‧蓋瑞，讓人十分期待。

對於這次可以校友的身分攜手NSO回到母校演出，嚴俊傑認為最重要就是帶來台灣的音樂，因為Thayer在西岸的重要地位，能在這裡看到台灣最好的樂團NSO、TBT原住民合唱團，以及旅美台灣作曲家陳可嘉與台灣前輩作曲家蕭泰然的作品，是一個非常好的交流。嚴俊傑說，希望這個關係可以透過交流更加密切，也讓世界更看見台灣。

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