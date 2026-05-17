文資保存之爭1》文化局處5年10敗！文資保衛戰失利 關鍵在「財務規劃」

化南新村。（資料照）

〔記者翁靖祐／台北報導〕台北市文化局2025年下半年官司接連吞敗！分別是政治大學不服化南新村被登錄文資、華南銀行不滿城內分行被登錄文資後提出行政訴訟。有趣的是，2份判決中，法官皆以文資審議會「財務規劃」不足為由判文化局敗訴。本報調查，台北高等行政法院近5年審結「文資身分認定」行政訴訟共16件，文化行政機關敗訴高達10件，其中上演「相同劇情」的就多達8件。

政治大學2015年擬拆化南新村部分建築，以蓋學生宿舍、法學院大樓遭到民眾反對後向政府提報，並登錄為文化資產（聚落建築群）。政治大學提出行政訴訟後，法院認為文化局並未就登錄後的財務規畫進行評估，判其敗訴。案經上訴以後，最高行指出，文資審議委員評估「未來保存管理維護」時，解釋上本就應涵蓋財務規劃，再度判其敗訴。

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華南銀行城內分2023年被登錄為文化資產（歷史建築），並於2025年提出行政訴訟。法院認為，評估報告中應包含「文化資產之價值估算」、「維護管理之財務預算規劃」、「關係未來活化資產及其可能性」等資訊，並指出在缺乏財務規劃等全面資訊的情況下所做的評估，無法擔保其正確性，亦無法選擇最小侵害的方式進行登錄，故判文化局敗訴。

依文化資產保存法規定，為保存歷史、藝術或文化價值的建物、聚落、遺址、景觀等，個人或團體可提報成文化資產，經文資委員現勘、價值評估及審議等程序決定，是否成為文資；但由於任何人都可提報，常會出現文資保存派提報，所有權人不願意的狀況。

因一旦被指定為文化資產，所有權人在使用、改建、修復甚至出售時，都將受到嚴格限制，需維護建物、還需撰寫管理維護計劃，且維護成本高昂、政府補助有限，買賣時政府還擁有優先購買權，往往影響價格與處分彈性。因此，不少屋主在建物被列為文資後，最終都走上訴願或行政訴訟。

本報調查，台北高等行政法院近5年審結「文化資產保存」為由並攸關文資身分認定的案件有16件。其中，文化局處吞敗的案件就高達10件，其中有8件的敗訴理由提及「財務規劃」不足，判決原告勝訴，讓文化資產保存難度提升，成了近年文資界最關注的議題。

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